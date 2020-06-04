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台南安南區汰換自來水管 逾4萬戶6月8日停水7小時

中央社 / 台南4日電
台灣自來水公司第六區管理處表示，將汰換台南市安南區自來水管線，當地27個里4萬1863戶人家8日上午9時起停水7小時。圖／聯合報系資料照
台灣自來水公司第六區管理處表示，將汰換台南市安南區自來水管線，當地27個里4萬1863戶人家8日上午9時起停水7小時。圖／聯合報系資料照

台灣自來水公司第六區管理處今天表示，將汰換台南市安南區自來水管線，當地27個里4萬1863戶人家8日上午9時起停水7小時；另永康區5個里1萬3442戶人家水壓較低。

六區處人員指出，水公司將汰換安南區郡安路4段（安和路至北安路）自來水管線，停水用戶應提前儲水備用，停水期間關閉電動抽水機電源；若遇上豪雨或發布颱風警報，停水及施工將取消。

六區處人員表示，這次停水區域範圍，包括安南區台江大道（2段、3段）以南、曾文溪大排水溝及安明路2段以東、安和路（2段、3段）以西、安通路（5段、6段）以北、郡安路（3段、4段、5段、6段、7段）以南、府安路（3段、4段、5段、6段、7段）以北。

停水的27個里，分別是安南區溪北里、溪頂里、溪東里、安富里、溪墘里、海佃里、幸福里、國安里、海南里、淵西里、淵中里、海西里、淵東里、海東里、理想里、大安里、原佃里、鳳凰里、梅花里、安西里、總頭里、頂安里、安慶里、新順里（安和路以西）、安順里（安和路以西）、安和里、溪心里。

永康區水壓降低區域範圍，包括永康區台鐵鐵路以西、柴頭港溪以北、鹽水溪以東、永安路以南；受影響的5個里，分別是永康區鹽興里、鹽行里、鹽洲里、尚頂里、甲頂里。

六區處人員說，停水用戶4萬1863戶，水壓降低戶數1萬3442戶，除停水及水壓降低區域外、其餘地區正常供水；復水時，管線末端、大樓及地勢較高地區，可能稍有延遲。

停水 國安 台鐵

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