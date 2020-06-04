長照加行政主打便民親民 長者：應多重視健康老人生活

雲林縣衛生局長期照護科預計7月掛牌，斗六老人會理事長高坤池表示，長者常遇到需要了解公部門的政令，欲諮詢往往摸不著頭緒或找不到合適單位，未來多功能長照行政中心成立後，能有個單一窗口服務大家，是最為便利不過。

高坤池認為，除失能長者需要專業的醫療資源去照護，公部門也應重視健康老人的生活，安排長者能透過多樣態的動靜活動，活化智能、體能，達到延緩失能的成效。

高坤池說，縣內老人會館多有開辦適合長者從事的桌遊、跳舞、唱歌、插花、書法及語言學習等多元化活動，希望公部門未來可朝「主動出擊」的方式，開發更多適合長者的樂齡活動，也透過「主動宣導」讓長照服務更全面，資源確實分配給每位長者。

社會處長林文志則表示，未來社會處負責安排健康及亞健康長者至長青學苑、長青食堂、社區關懷據點等，從事延緩失能及促進健康的身心活動；衛生局主要負責失能長者，依據長照服務法有提供給付額度10020元至36180元照顧失能長者。

衛生局長曾春美說，為服務縣內的高齡長者，初期設立長照科，並成立專屬長照行政大樓，後續將向中央爭取建置長照大樓的規畫，讓長照服務更完善。