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「寶島歌人會」王中平、紫君周六鹽水永成戲院開唱
台南市政府文化局舉辦的「寶島歌人會台南盛典傳承音樂會」，本周六下午下午2點將在鹽水永成戲院開唱，邀請資深歌手王中平及台語女歌手紫君演唱，由資深主持人廖偉凡主持，安排有獎徵答等，歡迎鄉親到場欣賞。
文化局表示，王中平是1992年出道，專輯發行超過20張，並參與多部電視劇演出，他溫暖的歌聲唱出豐富感情，更有從鄉下到都市打拚的人生歷練。王中平的父親曾在台南工作，小時候便在台南度過不少暑假時光。
王中平所參與演出的大愛電視台戲劇「歡喜有緣-後山土地公」在鹽水取景，住在鹽水4個多月，更因此愛上鹽水意麵丶豆簽羹等在地特色小吃，當日也將為現場觀眾帶來他1995年入圍金曲獎的成名曲「空笑夢」。
紫君為歌仔戲小生蔡秀枝女兒，遺傳媽媽的唱歌細胞，曾與施文彬、謝雷等知名男歌手合唱，2011年與金曲歌王施文彬合唱之「情人裝」及「環島旅行(南) 」入圍金曲獎，現為大立電視台雙星報喜節目主持人，當日也將演唱2019年發行的全新個人專輯主打歌「歐麥尬」。
文化局說，「寶島歌人會台南盛典傳承音樂會系列」以台南為出發點，邀集台南出身(或與台南有關)的台語歌壇傑出人才，演唱台南音樂家作詞或作曲的「台南歌」，如洪一峰、許石、文夏、吳晉淮等創作歌曲。
本系列最後兩場，7月19日邀請歌手張蓉蓉與郭忠祐、8月29日邀請歌手袁小迪與一綾演出，更多活動訊息，請上永成戲院臉書粉絲專頁查詢。
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