影／老年人口全國第三 雲林縣成立長照科7月掛牌

雲林縣老年人口排名全台第三，因應長照業務趨於多樣複雜，雲林縣4月27日經考試院核可增設長期照護科，將整合社政及衛政的長照業務，編制1名科長及5名正式人員，成為縣市政府職務列等調升改制後，第一個創立的長照專責單位。縣長張麗善表示，長期照護科將設置於衛生局，預計今年7月掛牌，為能提供完善的服務，縣府將規畫設置多功能長照行政中心及長照C據點，強化長照服務。

張麗善表示，107年科長改制為九職等，新科別的限制變嚴格，長照科將是改制後全國首設的專責單位。內部除將編制九職等科長1名、5名正式人員，未來將再增加社工專長人員，並結合20鄉鎮市衛生所，專責長照2.0相關業務。

衛生局長曾春美表示，中心內預定推動長照C據點，提供長者參與各式活動，並結合智慧型長照輔助系統，設置長者關懷中心。另外針對長照人員也會定期辦理職涯專業訓練、個案討論會，未來更規畫一區空間展覽長者作品，讓長照服務便民且親民。

曾春美說，目前將於斗六衛生所現址成立長照行政中心，而位在斗六市中正路上的舊址，目前為斗六派出所的臨時辦公室，待斗六派出所搬回新址後，衛生局會再評估是否整建其空間，作為新服務的拓點位置，以因應不同活動的需求。

社會處長林文志表示，目前長照相關業務是依據老人福利法及長照服務法做業務區分，未來社會處負責安排健康及亞健康長者至長青學苑、長青食堂、社區關懷據點等，從事延緩失能及促進健康的身心活動；依據長照服務法有提供給付額度10020元至36180元照顧失能長者，則將由衛生局負責。

林文志指出，以往衛生局專責長者的職能治療，及護理等專業照顧，社會處則以日間照護、家庭托顧及身心障礙輔具等業務為主，未來兩相業務整合之後，交由長照科專責。