嘉大合作社關懷偏鄉長輩 送首創非糯米新品種米粽

端午節近了！嘉義大學員生消費合作社嚴選農業試驗所嘉義分所，歷經11年研發，育成白米蛋白質含量低於5%，且軟中帶Q，外觀晶瑩剔透，質量與口感與日本的越光米相近；適合供年長者及腎臟病患者食用的「台農82號」米新品種，製成的粽子，上午贈送嘉義縣東石鄉祥和長期照顧中心長者，享佳節美食。

嘉大合作社監事主席張雯率領理監事團隊等6人，到東石鄉洲子村祥和長期照顧中心，關懷老人，送上應景的端午粽子，讓長者暖胃也暖心。

嘉大合作社特別嚴選農業試驗所嘉義分所歷經11年研發，育出軟中帶Q，外觀晶瑩剔透，質量與口感與日本的越光米相近，適合供年長者及腎臟病患者食用的台農82號米，製作的粽子，嘉大首次公開新米品種做成肉粽，適合長輩食用。