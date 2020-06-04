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嘉大合作社關懷偏鄉長輩 送首創非糯米新品種米粽
端午節近了！嘉義大學員生消費合作社嚴選農業試驗所嘉義分所，歷經11年研發，育成白米蛋白質含量低於5%，且軟中帶Q，外觀晶瑩剔透，質量與口感與日本的越光米相近；適合供年長者及腎臟病患者食用的「台農82號」米新品種，製成的粽子，上午贈送嘉義縣東石鄉祥和長期照顧中心長者，享佳節美食。
嘉大合作社監事主席張雯率領理監事團隊等6人，到東石鄉洲子村祥和長期照顧中心，關懷老人，送上應景的端午粽子，讓長者暖胃也暖心。
嘉大合作社特別嚴選農業試驗所嘉義分所歷經11年研發，育出軟中帶Q，外觀晶瑩剔透，質量與口感與日本的越光米相近，適合供年長者及腎臟病患者食用的台農82號米，製作的粽子，嘉大首次公開新米品種做成肉粽，適合長輩食用。
祥和長期照顧中心阿公阿嬤居住鄰近鄉鎮居多，落實在地老化，方便家人探視，嘉大合作社團隊聆聽長輩分享，對談中拉近彼此距離，獻上粽子等禮品的關懷禮盒，提前讓長輩歡慶端午。
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