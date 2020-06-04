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一日暖男獸醫師 翁章梁奶貓照護體驗鼓勵認養

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
縣長翁章梁到家畜所扮暖男獸醫師，體驗照顧4隻奶貓。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁到家畜所扮暖男獸醫師，體驗照顧4隻奶貓。記者魯永明／攝影

最近嘉義縣家畜疾病防治所救援貓咪數量大增，多數為母貓死亡遺留未開眼未斷奶的奶貓，或車禍受傷貓咪，都需專人細心照護及餵養，縣長翁章梁上午特別到家畜所扮暖男獸醫師，體驗照顧4隻奶貓。

翁章梁在2名男獸醫指導下，手抱奶媽，陸續進行驅蟲、拿餵食專用針筒餵養、製作斷奶食品餵食、拍背、擦排泄物等，費時約半小時，體會家畜所救援動物所付出努力。

「愛要付出，母親真偉大！」翁章梁說，家中飼養2隻寵物貓，主要是妻子照護，照護奶貓不容易，和母親照護嬰兒一樣。翁章梁與奶貓親切互動，奶貓爪子細尖利，緊緊抓趴在縣長手上，不斷發出「喵喵」聲響，惹人憐愛。

照護幼齡動物要注意保暖，餵養食品及器具安全衛生，尤其奶貓需要少量多餐，每2至3小時需餵養一次，除要注意奶水溫度，後續需要拍背、打嗝與刺激肛門協助排尿等，貓咪約2個月大斷奶，斷奶前就要輔助食品，翁章梁學習製作家畜所別自創奶貓輔助斷奶食品「乾料泥」。

為鼓勵民眾認領養流浪犬貓，縣府推出「浪我回嘉」專案活動，認領養毛小孩除完成三合一措施、多合一疫苗預防注射與體內外寄生蟲驅除，還提供多達13項，優惠措施全國第一，呼籲民眾領養代替購買，不可棄養動物，多利用縣府下鄉免費絕育活動。

縣長翁章梁（中）到家畜所扮暖男獸醫師，體驗照顧4隻奶貓。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁（中）到家畜所扮暖男獸醫師，體驗照顧4隻奶貓。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁（右三）到家畜所扮暖男獸醫師，體驗照顧4隻奶貓，宣傳呼籲民眾認養 。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁（右三）到家畜所扮暖男獸醫師，體驗照顧4隻奶貓，宣傳呼籲民眾認養 。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁到家畜所扮暖男獸醫師，體驗照顧4隻奶貓。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁到家畜所扮暖男獸醫師，體驗照顧4隻奶貓。記者魯永明／攝影

翁章梁 獸醫師 貓咪

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