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嘉義縣宴請陳時中12道特產料理美食 搶先曝光上菜

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
縣長翁章梁搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中明天到嘉義縣，進行1天半觀光參訪，縣長翁章梁繼昨天展示贈送陳時中的「時中帽」，上午再帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，在縣府搶先曝光明天穿的「Q版上衣」，以及用18鄉鎮市重要農漁產料理，明晚宴請陳時中的12道特色菜餚「時中宴」。

翁章梁戴明天送陳時中「時中帽」，穿明天要穿的Ｑ版上衣，介紹明晚縣長公館晚宴菜色：「檳榔花燉松品雞」、「無刺虱目魚五柳枝」、「絲瓜鮮蚵海鮮羹」、「和風蔬果佐白蝦」、「蓮子台灣鯛魚油飯」、「舒肥雞胸黑米麵線」、「石嵩筍烘東坡肉」、「金湯佛跳牆」、、「薏仁紅豆西米露」、「極光仲夏水果拼盤」、「柿餅冰淇淋」、還有涼拌苦瓜、茶梅及冷凍花生組成的小菜。

隨餐的果汁選用翁章梁故鄉義竹在地的桑葚汁，期待在地當季精選食材所烹飪出的一道道佳餚，可以幫防疫團隊補身子，感謝防疫團隊5個多月守護國人身體健康貢獻和辛勞。黃貞瑜說，每道佳餚都是農漁民付出的心血，期待12道佳餚美味，成為今後餐廳首選美食，振興觀光農業。

翁章梁說，「Q」不只是縣民身份證字號開頭，也代表專屬民眾嘉義DNA，更象徵著嘉義人民及農產品高品質（Quality），T恤設計可看到不少嘉義農特產品及知名觀光景點，藉推動「Q嘉義·Cue嘉義」概念，成立「Q嘉義」粉絲專頁，讓鄉親透過手機第一手掌握最新嘉義事，「Q嘉義」粉絲專頁將扮演承載嘉人們思念匯集處，大家一起Cue嘉義。

縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光明天穿的「Q版上衣」，以及用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光明天穿的「Q版上衣」，以及用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁帶領縣農會總幹事黃貞瑜及18鄉鎮市農會總幹事，搶先曝光用18鄉鎮市農漁產料理，明晚宴請陳時中12道特色菜餚「時中宴」。記者魯永明／攝影

嘉義 翁章梁 陳時中

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