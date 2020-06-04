南科用水將大增 郭國文：確保工業用水但不能「搶水」

立委郭國文與台南市議員林志展於今天邀集水利署、南區水資源局、台灣自來水公司六區處、嘉南農田水利會、市府水利局等單位，會勘山上淨水場改善工程進度，並瞭解水利會9月改制後台南地區水權配置狀況，郭國文表示，南科三期提前在113年完工時，工業用水將大增，要求在確保民生農業優先需求下，園區也能獲得穩定供水。

水利署副署長鍾朝恭表示，目前台南地區民生及工業用水量每日供應93萬立方公尺，透過開源節流及備援調度可增加37萬噸，合計是130萬立方公尺，預估未來用水會成長32萬立方公尺，加上節流每天可省下3萬立方公尺，未來台南每日用水量約122萬立方公尺，是符合足以供應預計的需求量。

郭國文指出，因前一段時間很多人擔心水資源不足，加上9月農田水利會改組為行政機關，不論從民生用水角度或農業用水需求或工業用水的期待，各方都有不同觀點，今天會勘的用意是民生用水優先不能改變，農業用水不能因水利會改組而有變動，也要滿足工業用水的需求。

郭國文說，根據水利署資料，去年台南地區每日用水平均每日277萬噸，以農業用水所佔比例最高為65.7％、民生用水次之有24％、工業用水則佔10.3％，工業用水增加最快速，但不能發生搶水現象，但工業用水也要被滿足，特別是南科台積電進駐，3奈米5奈米的建廠及後續南科三期進駐指日可待，期待相關水資源建設如期進行， 滿足水資源各方面需求。

市議員林志展指出，南科用水在115年時將可能達到每日33萬立方公尺以上，其中已規畫8.3萬立方公尺需由再生水供應，其他25萬立方公尺仍須與民生、農業用水互為調度。所以再生水的如期供應，以及自來水系統之供水穩定，更是未來南科廠商入駐的關鍵。市府水利局表示，永康與安平再生水廠明後年開始即可開始供應南科再生水用水 ，仁德再生水廠也會規畫。

水公司表示，列為前瞻計畫水環境建設之「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」完工後將可每日提供5萬噸飲用水品質水源，加上南化淨水場每日5萬噸水透過新設管線每日10萬噸直送南科。可讓既有潭頂淨水場每日有19.5萬噸用水可調配，將可以提高台南地區以及未來南科供水之穩定度。