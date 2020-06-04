鋼索拉牽菩提樹 台南防樹倒壓死騎士的意外發生

台南市延平國中1顆菩提樹上月間倒下，壓死1名女騎士，教育局為了防止意外再發生，已用鋼索拉牽的方式，固住旁側10棵菩提樹，並經健檢，發現有1棵根部已罹病，另有4棵要瘦身，校內也有兩棵榕樹罹病，1、2年內會枯死，校方藉此做生命教育，讓學生一起照顧染病的老樹。

校長杜俊興表示，意外事件發生後，除立即請樹醫師來會勘，將倒下樹木已腐朽的根部送檢，並立即申請經費，暫時將圍牆旁公園路的10棵行道樹以鋼索拉牽的方式穩固住，防止倒下之虞。除此之外也請嘉義大學專家及樹醫生健檢這10棵菩提樹和校內有倒塌風險的樹木。

經建檢結果，10棵菩提樹中有1棵疑感染褐根病，將移除；另約有4棵有頭重腳輕的情形，必須以修剪的方式瘦身。而校園內的樹木經健檢，發現升旗台旁有兩棵榕樹疑感染靈芝菌，可能會在1、2年內枯死，並有倒塌之虞。

杜俊興說，樹木枯死的處理師生命教育，對於罹病樹木的照顧和愛護其他樹木都是生命教育，因此整個處理過程都讓學生知道，也會在罹病榕樹旁設置告示牌，讓學生一起來維護老樹的健康。