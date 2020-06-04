挺在地小吃 新營區公所結合在地美食部落客強勢宣傳

疫情趨穩，台南市新營區公所為推廣在地美食協助商家，與在地部落客合作，新營區長魏文貴也常在自己臉書分享在地小吃店家，連番助攻曝光，業者業績已陸續回升中。

新營區公所除在今年母親節前攜手與知名社群「新營美食地圖」及在地美食部落客(如周博的行銷X創業筆記、強尼帶球等)以強力行銷美食外，並由在地文史工作者王文達媒合公視南部開講行銷新營拍攝。

近日在臉書社群「我是新營人」也分享區長魏文貴介紹與品嘗一些商家美食特色，魏也在個人臉書幫商家宣傳，來自各界密集曝光下，業者業績顯著成長。

新營第一市場店家Q米老闆表示，他們的店開幕沒多久就碰到疫情衝擊，但是在魏文貴區長以及在地部落客的用心推廣，讓他們的業績還能穩健保持成長。除了Q米以外，還有不少店家在區長帶領推廣下，都能維持一定業績，真的非常感謝。

魏文貴表示，為了不讓疫情影響新營店家生意，公所與新營美食部落客合作推廣新營美食，希望能讓店家業績蒸蒸日上。新營有很多美食，如豆菜麵、鴨肉羹、臭豆腐、鹹粿、肉丸、鹹餅等，也有很多知名餐廳，防疫期間各店家確實做好防疫措施，歡迎大家一起品嘗新營美食，一起用行動來支持新營在地美食。

「新營美食地圖」版主沈純福表示，為慶祝粉絲破5萬人，將提供美食地圖聯名限量包讓粉絲抽獎，每月將有5家店家提供優惠活動，凡攜帶美食聯名限量包者(認包不認人)，合作店家會有提供優惠，優惠活動將於Facebook新營美食地圖社團及強尼帶球粉絲頁公布，請粉絲關注臉書後續活動。