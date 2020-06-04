6月7日大解封 台南市「以防萬一」將保留實名制

6月7日解封，台南市長黃偉哲今天表示，新冠肺炎防疫到了最後一哩路，還是要「順時中」，台南會順應中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的話「大解封」，原本的限制幾乎都會解除，但實名制的部分希望能留下來，以利控管追蹤。

黃偉哲說，過去限制的項目原則上都會解除，包括酒店、舞廳的隔板會撤除，舞池會開放，但成效不錯的實名制洽公、實名制旅遊以及進入酒店、舞廳的實名登記，應會暫時維持，若萬一在解封之後又爆發疫情，才能找得到人，進行居家檢疫或居家隔離等措施，方便疫調。

黃偉哲表示，旅遊、學校、政府的場館都開放了，可以讓民眾自行來借用，但是一些必要的好習慣例如勤洗手、進出醫療場所及長照養護機構戴口罩，會希望留下來，針對所有傳染性疾病都可適用。

黃偉哲指出，菜市場隔板、罩子還是要留下來，畢竟市場人來人往，沒有病毒也有灰塵，所以那個罩子、隔板留下來利大於弊；至於進出勤洗手也是好習慣，進出戴口罩就要看市場自行決定，因為菜市場畢竟不像進出醫療院所的人傳染性高或抵抗力弱，市場、夜市不強調要戴口罩。

至於公車部分，黃偉哲認為是尊重乘客自己的決定，但是公車司機因為接觸不同的人，還是希望司機能夠戴口罩，公車是密閉空間，駕駛每天接觸很多人，所以說對於駕駛還是要求戴口罩，對於乘客我們不強求戴口罩。