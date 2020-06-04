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疫情緩首發國片蚵豐村明上映 蚵豐村就是東石鄉網寮村
疫情趨緩，下半年台灣電影第一砲「蚵豐村」率先明天上檔放映，希望能夠替台灣電影衝出好成績。蚵豐村就是嘉義縣沿海東石鄉網寮村，議員姜梅紅上午質詢縣府新聞行銷處長劉孋瑩，接洽電影公司爭取在網寮村，舉辦首映會，運用電影行銷網寮，帶動觀光產業。
姜梅紅說，電影「蚵豐村」就是指東石鄉網寮村，電影公司拍網寮故事，地方人士參與拍片，總算盼到電影明天上映，有參與光榮感，新聞行銷處應利用電影播映機會，爭取首映會行銷。
議員林緗亭也說，希望新聞行銷處比照在六腳鄉拍片的熱映本土劇「用九柑仔店」，行銷在地觀光產業。劉孋瑩說，會接洽電影公司，運用電影播映機會，行銷地方。
「蚵豐村」去年入圍韓國全州國際電影節「國際競賽單元」，揚威國際！由新銳導演林龍吟執導，「蚵豐村」是台灣、捷克聯合製作的電影，全片在嘉義縣東石鄉拍攝，為了真實呈現台灣鄉間美景，攝影師出身的林龍吟罕見使用16釐米底片拍攝處女作，也邀來各國電影工作者，勘查選定嘉義海線網寮村蹲點拍攝。
「蚵豐村」卡司由「國民老爸」喜翔帶新生代演員林禹緒、陳莘太同台飆戲，影片描述久未歸家的「盛吉」與從事蚵仔生意的父親「喜翔」，彼此面對世代隔閡的溝通與碰撞；每個人心中都有一段不可抹滅的過去。
以海為生，捕撈、養蚵、剖蚵為生的網寮村，位在東石鄉西側，村內唯一一條對外交通是嘉170線產業道路，出庄後銜接台17線。在嘉170線沿途兩旁除魚塭池，其餘便是偌大無邊水塘，隱浮在水塘盡頭的，正是人口約300餘戶的網寮村。
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