揮別18年夏日回憶！水多多樂園停業 改建共融式公園

一到夏天，民眾喜歡玩水消暑，位在台南市安南區的水多多樂園有許多戲水設施，加上園區為城西焚化爐回饋設施，入園門票相較下也不貴，成了南部民眾夏天的好去處。不過，因台南市環保局進行城西及永康焚化廠回饋設施委託經營管理，招標公告5次、流標5次，經安全考量，水多多樂園宣布停業，未來該地將整建為共融式公園。

水多多樂園位在安南區城西街三段，2002年正式開放後曾稱作夢幻水城主題親水樂園、水叮噹親水樂園，後更名水多多樂園，為城西焚化爐回饋設施。這座水上樂園擁有環繞園區全長263公尺的漂漂河、360度高空彩虹螺旋滑水道、超大造浪池以及室內泳池、SPA池、蒸氣烤箱等。

水多多樂園表示，城西回饋設施興建完成至今已18年，多數設備已老舊且修繕維護成本因時遞增，遊客使用上也有安全疑慮。為此，環保局正規畫將城西回饋設施納入城西廠更新爐促參BOT案，預計在更新爐時期一併規畫整建為環教中心、共融式公園及類活動中心，因此已沒有對外營運。若手上持有尚未使用的水多多樂園相關票券，請至原購買處進行詢問或申請退換票服務，也可到臉書粉絲專頁私訊詢問。

環保局表示，回饋設施目前納入城西更新爐促參案中一併規畫，由民間業者發揮創意將水多多活化或轉型為更貼近地方需求的設施，例如以共融式公園的設計，內部設施可能包含活動中心、戶外休閒廣場及環境教育中心等，作為展演、市集、婚宴及環境教育展示的場所，也可提供地方居民休憩的空間。