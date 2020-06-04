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警局藝文：女所長放下警槍拿畫筆 藝術家檜木板畫火車
嘉義市警局「警察節藝文展」昨天開展，邀請退休女警官何麗玲及嘉義著名檜木彩繪藝術家童寅，在一樓藝文走廊辦畫展，二人也為市警局長張樹德、警友會理事長黃朝雲導覽、說明創作理念，市警局交通隊長簡政哲更粉墨登場吹奏薩克斯風，用藝術、音樂化解警局同仁工作壓力，展期至8月3日止。
何麗玲是嘉義縣首位女性派出所長，從警38年、從基層警員做起，曾任中埔、三和及義仁派出所所長，自學油畫多年，退休後更勤拿畫筆，將內在情感以色彩、線條，創作出具生命力作品，這次受邀與童寅舉辦聯合畫展，她直言有機會和專業藝術創作者一起辦展、非常開心。
66歲的童寅是嘉義著名藝術家，從事油畫創作、教學近40年，6年前友人拿一片檜木問「是否會烙燒？」他突發奇想「檜木油畫」，當時友人還質疑，檜木材質應該很難畫，但他憑藉多年經驗，當晚就在檜木創作一幅老火車圖像，從此以檜木板創作油畫，主題都是嘉義特色的阿里山火車頭。
童寅說，檜木板都是從二手家具轉製，價格高、蒐集不易，板型大小也不同，因為每幅作品都有「不能失敗」的壓力，創作前須不斷構思、準備，還要多方蒐集阿里山火車資料、考證歷史、拍照，每一幅老火車頭作品背後，都有真實歷史、文化故事。
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