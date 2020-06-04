快訊

已3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警局藝文：女所長放下警槍拿畫筆 藝術家檜木板畫火車

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市警局交通隊長簡政哲粉墨登場吹奏薩克斯風，用音樂化解警局同仁工作壓力。記者卜敏正／翻攝
嘉義市警局交通隊長簡政哲粉墨登場吹奏薩克斯風，用音樂化解警局同仁工作壓力。記者卜敏正／翻攝

嘉義市警局「警察節藝文展」昨天開展，邀請退休女警官何麗玲及嘉義著名檜木彩繪藝術家童寅，在一樓藝文走廊辦畫展，二人也為市警局長張樹德、警友會理事長黃朝雲導覽、說明創作理念，市警局交通隊長簡政哲更粉墨登場吹奏薩克斯風，用藝術、音樂化解警局同仁工作壓力，展期至8月3日止。

何麗玲是嘉義縣首位女性派出所長，從警38年、從基層警員做起，曾任中埔、三和及義仁派出所所長，自學油畫多年，退休後更勤拿畫筆，將內在情感以色彩、線條，創作出具生命力作品，這次受邀與童寅舉辦聯合畫展，她直言有機會和專業藝術創作者一起辦展、非常開心。

66歲的童寅是嘉義著名藝術家，從事油畫創作、教學近40年，6年前友人拿一片檜木問「是否會烙燒？」他突發奇想「檜木油畫」，當時友人還質疑，檜木材質應該很難畫，但他憑藉多年經驗，當晚就在檜木創作一幅老火車圖像，從此以檜木板創作油畫，主題都是嘉義特色的阿里山火車頭。

童寅說，檜木板都是從二手家具轉製，價格高、蒐集不易，板型大小也不同，因為每幅作品都有「不能失敗」的壓力，創作前須不斷構思、準備，還要多方蒐集阿里山火車資料、考證歷史、拍照，每一幅老火車頭作品背後，都有真實歷史、文化故事。

童寅是嘉義著名藝術家，近年以檜木板創作油畫，主題都是嘉義特色阿里山火車頭。記者卜敏正／攝影
童寅是嘉義著名藝術家，近年以檜木板創作油畫，主題都是嘉義特色阿里山火車頭。記者卜敏正／攝影
童寅為市警局長張樹德、警友會理事長黃朝雲導覽、說明創作理念。記者卜敏正／翻攝
童寅為市警局長張樹德、警友會理事長黃朝雲導覽、說明創作理念。記者卜敏正／翻攝
何麗玲（左二）感謝市警局長張樹德（左一）邀請辦展。記者卜敏正／翻攝
何麗玲（左二）感謝市警局長張樹德（左一）邀請辦展。記者卜敏正／翻攝

嘉義 阿里山 藝術家

延伸閱讀

場館解封 藝文能迎來秋涼暖冬？

因海巡署長是嘉義人？ 海巡首艘4千噸嘉義艦成話題

嘉義市警局科長停車不需抽籤 警長：一級主管責任重

憑手氣！嘉義市警局停車要抽籤

相關新聞

揮別18年夏日回憶！水多多樂園停業 改建共融式公園

一到夏天，民眾喜歡玩水消暑，位在台南市安南區的水多多樂園有許多戲水設施，加上園區為城西焚化爐回饋設施，入園門票相較下也不...

陳時中明天走訪嘉義縣 嘉義市也搶人想當「休息中」難

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中明天下午走訪嘉義縣1天半，代言行銷觀光農產，縣長翁章梁規畫不趕行程的山海遊，要...

6月7日大解封 台南市「以防萬一」將保留實名制

6月7日解封，台南市長黃偉哲今天表示，新冠肺炎防疫到了最後一哩路，還是要「順時中」，台南會順應中央流行疫情指揮中心指揮官...

疫情緩首發國片蚵豐村明上映 蚵豐村就是東石鄉網寮村

疫情趨緩，下半年台灣電影第一砲「蚵豐村」率先明天上檔放映，希望能夠替台灣電影衝出好成績。蚵豐村就是嘉義縣沿海東石鄉網寮村...

警局藝文：女所長放下警槍拿畫筆 藝術家檜木板畫火車

嘉義市警局「警察節藝文展」昨天開展，邀請退休女警官何麗玲及嘉義著名檜木彩繪藝術家童寅，在一樓藝文走廊辦畫展，二人也為市警...

竹溪下一步 改善哈赫拿爾森林區

台南竹溪整治及美化有成，不過，尚有超過半數的廢水未經淨化就排入下游，水利局正爭取7.8億元的經費，除再設置淨水處理場，並...

穩定產銷 斗南冷鏈物流廠動工

雲林農業產值已連續4年蟬聯全國第一，雲林縣長張麗善日前邀集專家學者開農業座談會，希望在後疫情時代取得先機，在縣府輔導下，...

嘉市民族國小 2到12歲將都可讀

嘉義市長黃敏惠昨天到民族國小，主持附設幼兒園新建教學大樓開工動土典禮，預定明年完工後，110學年度將可增設小班、幼幼班各...

迎陳時中 嘉縣推竹編「時中帽」

衛生福利部長陳時中明、後兩天將嘉義縣慰勞防疫人員並代言行銷在地觀光農產，嘉義縣長翁章梁昨天前往溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會...

上品豚欺瞞消費者？ 黃偉哲喊冤

台南市肉品市場公司自創「上品豚」豬肉加工品牌，遭台南市議員林燕祝爆出是由黑橋牌加工販售，且未標明清楚，涉及欺瞞消費者，違...

斜槓人生／工作之餘學手做 莊慈珍藝鳴驚人

台南市公有停車場管理中心員工莊慈珍，平日閒暇之餘喜歡彩繪、畫畫、手做不凋花（永生花）、蝶谷巴特、黏土及擴香石等手做DIY...

旺宏電子捐4.2億元 興建「成大創新中心旺宏館」

旺宏電子董事長吳敏求捐贈成大4.2億元興建「成功創新中心—旺宏館」，為成大創校以來單次捐贈最高金額，今天舉辦動土典禮，並...

熱門新聞

IKEA桃園店收攤 傳「無縫接軌」青埔新店開幕

全聯9月進駐竹市中正市場 轉型複合式經營多元場館

林口美語幼兒園遭爆虐童 園方道歉：該師已離職

校園高溫40度學生快熱昏 南投縣頂樓教室優先裝冷氣

台南醫院新化分院執行「跳島」 重大傷患迅速轉送成大

彰化地檢署遷建工程流標4次 原愛買商場拆後入夜一片黑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。