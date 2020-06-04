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陳時中明天走訪嘉義縣 嘉義市也搶人想當「休息中」難

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
陳時中明天走訪嘉義縣，縣長翁章梁公布體貼時中的行程。記者魯永明／翻攝
陳時中明天走訪嘉義縣，縣長翁章梁公布體貼時中的行程。記者魯永明／翻攝

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中明天下午走訪嘉義縣1天半，代言行銷觀光農產，縣長翁章梁規畫不趕行程的山海遊，要讓阿中部長「休息中」，但隔壁嘉義市長黃敏惠邀請阿中部長到文化路夜市走走，立委王美惠宣布「阿中部長」明天也會到嘉市，陳時中要不趕行程，悠閒觀光恐難如願。

翁章梁說，「鋼鐵部長」陳時中明天下午要到嘉義慰勞防疫人員，他安排舒壓行程給部長，昨天到溪口鄉挑部長要戴的帽子，溪口天赦庄保有傳統的竹編技藝，請社區準備純手工竹編天赦帽，送部長戴，竹編協會理事長告訴他，「時中部長戴的帽子是真功夫編的帽子，以後就叫時中帽」。

陳時中到嘉義縣，縣府要用18鄉鎮市食材，感謝防疫人員，安排部長到布袋高跟鞋教堂，品嚐特別準備的「時中」版美食、在海邊欣賞夕陽，喝阿里山咖啡、夜遊故宮南院，後天漫遊梅山老街、太平雲梯旁的高山茶席，「我們會用嘉義最濃的人情味接待阿中部長」。

據了解，同為民進黨的嘉義市立委王美惠，昨天打電話給翁章梁，喬阿中部長行程，希望阿中明晚結束嘉義縣行程，抽空安排到嘉義市走走；美惠隨後臉書宣布說，「在阿惠強力邀約下，國家級觀光大使陳時中部長明天將來到嘉義市了！」

嘉義 陳時中 翁章梁

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