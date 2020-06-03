城西底渣處理廠預算編列有弊端？台南市府否認

台南市議員林燕祝今在議會指出，城西底渣處理廠已在去年興建完畢，負責處理每年約10萬噸的底渣，台南市政府去年和今年卻還編列2千多萬元委外處理底渣，質疑此舉有弊端。南市環保局澄清，因必須處理興建期間累積的9.6萬噸底渣，所以還是有委外處理，減輕城西灰渣場貯存壓力，預計5年處理完畢。

林燕祝指出，底渣自行處理每公噸385元，委外竟要1545元，相差五倍之多，去化方面還要環保局自己設法解決，市府編列預算有多處支出項目有疑議，如焚化底渣再利用委外經費科目不符情形，甚至處理廠建廠期間，環保局還每年編列8400萬元的委外操作計畫經費，今年又以焚化再利用編列2千萬元。

環保局表示，因107年到去年上半年期間，興建底渣處理廠暫停處理底渣，去年7月時城西灰渣場已暫置9.6萬噸底渣，由於台南市每年仍持續產出底渣約6.3萬噸及回運外縣市代燒垃圾產出底渣5萬噸，而城西底渣處理廠設計處理量為每年8.8萬噸，所以為了減輕城西灰渣場貯存壓力，還是同步編經費委外處理底渣。

環保局表示，其他縣市委外處理費用，不含去化，每噸在1190元至1800元間，與環保局委外處理費用差異不大。

為提升處理效能，環保局向環保署申請城西底渣再利用處理廠效能提升計畫經費1億800萬元，規畫擴充粒料貯存廠、多段式分選設備及評估底渣水洗可行性，期望藉此將處理量能提升至每年約13萬噸，降低及停止委外處理，以減少市庫經費支出。