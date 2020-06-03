旺宏電子捐4.2億元 成大設「敏求智慧運算學院」

旺宏電子董事長吳敏求捐贈成大4.2億元興建「成功創新中心—旺宏館」，為成大創校以來單次捐贈最高金額，今天舉辦動土典禮，並將以「旺宏館」為基地，創設「敏求智慧運算學院」，該院採「跨領域整合」的全新運作機制，開啟人工智慧創新應用及跨域人才培育的全新篇章。

今天吳敏求出席動土典禮時再度宣布，旺宏電子將另捐贈成大10億元，以每年1億、連續10年的方式，支持敏求智慧運算學院延攬國際傑出人才及學院運作，以發揮全球影響力。

「成功創新中心—旺宏館」位於成大勝利校區，由成大傑出校友張清華建築師設計，為4樓層的創新建築。4樓設置「敏求智慧運算學院」，是一個結合運算科學、人工智能、數據科學及相關領域跨學科的學院，並以培育運算專長與領域專業「雙專長」人才為目標。

成大校長蘇慧貞說，成大敏求智慧運算學院是一個大平台，由各領域共有、共享，期望帶來共榮的大未來。

「敏求智慧運算學院」預計109學年度招生，不設系所，改以學分學程、學位學程靈活教學，並依重點發展目標設跨領域研究中心。學分學程強調以運算為核心的基礎學科課程，並搭配不同專業基礎與應用課程。目前正規畫大學部不分系智慧運算學分學程及AI機器人碩士學位學程、智慧生醫碩博士學位學程、智慧運算工程碩博士學位學程。專為醫學院學生或生物科技領域學生設計的「智慧生醫學分學程」今年8月起開放成大學生選讀。

教師聘任部分已由電機系、機械系、統計系與數學系等近20位合聘師資組成運算技術核心團隊。