企業頒發獎助學金 有如「及時雨」助清寒學子

今年受到新冠肺炎疫情影響，導致失業及休無薪假的人口數增加，對於家庭經濟本就困窘的家庭而言，更是帶來不小衝擊。台塑企業今天上午至麥寮、台西頒發獎助學金，期藉此鼓勵學子努力向學，讓其家庭無後顧之憂。

家住台西的林姓男子表示，他有2個女兒目前正在讀大學，因太太需陪自己到醫院復健，夫妻倆無法工作，一家4口為低收入戶，女兒還為了減輕家中負擔，課業之餘得至餐廳打工，補貼家用。最近受疫情影響，餐廳縮減人力，導致打工時數降低，好在有獎助學金能緩解他們的負擔。

台塑企業表示，此次的獎助學金，針對低收入戶大學生，每人發放1萬元，高中生5千元；中低收入戶大學生5千元，高中生3千元；一般家庭大學生2千5百元，高中生1千5百元，共有1171位學子受惠，總金額約330萬元。