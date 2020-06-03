企業頒發獎助學金 有如「及時雨」助清寒學子

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
受惠學子的家庭說，獎助學金有如「及時雨」，緩解他們的經濟負擔。記者陳苡葳／攝影
受惠學子的家庭說，獎助學金有如「及時雨」，緩解他們的經濟負擔。記者陳苡葳／攝影

今年受到新冠肺炎疫情影響，導致失業及休無薪假的人口數增加，對於家庭經濟本就困窘的家庭而言，更是帶來不小衝擊。台塑企業今天上午至麥寮、台西頒發獎助學金，期藉此鼓勵學子努力向學，讓其家庭無後顧之憂。

家住台西的林姓男子表示，他有2個女兒目前正在讀大學，因太太需陪自己到醫院復健，夫妻倆無法工作，一家4口為低收入戶，女兒還為了減輕家中負擔，課業之餘得至餐廳打工，補貼家用。最近受疫情影響，餐廳縮減人力，導致打工時數降低，好在有獎助學金能緩解他們的負擔。

台塑企業表示，此次的獎助學金，針對低收入戶大學生，每人發放1萬元，高中生5千元；中低收入戶大學生5千元，高中生3千元；一般家庭大學生2千5百元，高中生1千5百元，共有1171位學子受惠，總金額約330萬元。

台塑企業說，「王詹樣基金會-獎助學金」自民國93年開辦至今，已嘉惠1萬7千多位學子，除盼能照顧弱勢族群、回饋在地，也望帶動向學風氣，激發學子優秀潛能。

台塑企業今天至麥寮、台西頒發獎助學金，期藉此鼓勵學子努力向學。記者陳苡葳／攝影
台塑企業今天至麥寮、台西頒發獎助學金，期藉此鼓勵學子努力向學。記者陳苡葳／攝影

大學生 低收入戶 疫情

延伸閱讀

黃偉哲要用三倍券買禮物 太太盼收到防曬乳

補助車票惹議 交大學生會「急轉彎」

往返高雄「返鄉陪媽媽專車」惹議 交大學生會急轉彎

龍華科大校友回饋母校 見弱勢學子沒飯吃捐愛心消費券

相關新聞

旺宏電子捐4.2億元 成大設「敏求智慧運算學院」

旺宏電子董事長吳敏求捐贈成大4.2億元興建「成功創新中心—旺宏館」，為成大創校以來單次捐贈最高金額，今天舉辦動土典禮，並...

立委王美惠宣布：陳時中本周五要來嘉義市了

立法委員王美惠今天下午透過臉書粉絲專頁宣布，在她的強力邀約下，「國家級觀光大使」衛福部長 陳時中本周五將來到嘉義市了。　

嘉義民族國小幼兒園幼幼班、小班預定110學年招生

嘉義市長黃敏惠今天到民族國小，主持附設幼兒園新建教學大樓開工動土典禮，預定明年完工後，110學年度將可增設小班、幼幼班各...

為毛小孩食品安全把關 寵物食品誇大台南開罰

寵物食品產業商機不容小覷，相中網路銷售，已成為許多寵物食品製造商或通路商熱門銷售管道，台南市動保處從去年起加強寵物食品稽...

台南竹溪向旅人說哈囉 蝙蝠、鳥兒、魚兒來了

今年初才完工的台南市竹溪水岸工程，4月才因洋紅風鈴花的盛開，吹響了城市之美的樂章，住在溪畔的居民也發現，鳥群增加了，傍晚...

口罩管制令解除 嘉義縣社區藥局採預購制不必急著買

6月1日起口罩管制禁令解除，超商、藥妝、量販業者都加入戰局，全聯、屈臣氏等今天也開始盒裝販售。嘉義唯一國家口罩隊、朴子市...

台南教師甄試國小缺額大減 想當正式老師有得拚

台南市教育局辦理國中小及幼兒園教師聯合甄選，已發出簡章，並開始受理報名，今年國中正式教師缺額僅13人，國小有165人、幼...

黃敏惠邀陳時中來嘉義市1小時 為文化路攤商及市民加油

嘉義市長黃敏惠今天出席民族國小幼兒園新建工程開工動土典禮，強調嘉義市在校園、各方面防疫都非常努力，也讓家長、學生、攤商與...

母的開完換公的開 欣賞滿樹金黃「魚木」要趁早

台灣自水來公司第11區管理處的「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株...

台灣第一水庫 台南虎頭埤「圳頭祭」爭取列入市定民俗

為祈求風調雨順，農作物豐收，嘉南農田水利會與虎頭埤風景區管理所今天上午在虎頭埤水庫第一碼頭旁舉辦「圳頭祭」，水利會會長楊...

荔枝椿象收購結束 嘉義縣有果農繳最多賺7萬多元

嘉義縣荔枝陸續採收上市，生長期荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府3月首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片...

影／攀樹運動夯 台南市新化林場推桃花心木攀樹趣體驗

中興大學新化林場計畫發展成為台南攀樹基地，種植40年的高大的桃花心木是最大特色，且離市區近挑戰性豐富，目前也提供鄰近口埤...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

永和四號公園驚見這一幕…她立馬帶孩子閃離

柯文哲慰留無效 陳明文子清空辦公桌辭意堅

IKEA桃園店收攤 傳「無縫接軌」青埔新店開幕

板殯旁出現活雞、鴨 抓了小心煞氣跟著走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。