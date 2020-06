胸腔外科名醫接棒雲基院長 鄭清源：深耕地方醫療

雲林基督教醫院今天舉行新舊任院長交接儀式,由鄭清源擔任第三任院長,鄭清源表示,雲林縣人口老化,醫療資源缺乏、醫療知識也不足,雲基將持續深耕長期照顧及慢性疾病照護,擔起北雲林緊急醫療急救醫院的重責大任。

新舊任院長交接儀式,由彰化基督教醫療財團法人董事長陳信良主禮,原任院長楊力衡交棒給鄭清源,並表示未來他會持續擔任協同院長,繼續付出所長。

「Help the poor, help the people in need」幫忙貧窮的人,也幫忙需要的人。彰基總院長陳穆寬說,雲林基督教醫院肩負著地方醫療的重要使命,期盼借重鄭清源胸腔外科的專業,與視病如親的仁心,帶領雲基打造更好的醫療環境。