胸腔外科名醫接棒雲基院長 鄭清源：深耕地方醫療
雲林基督教醫院今天舉行新舊任院長交接儀式，由鄭清源擔任第三任院長，鄭清源表示，雲林縣人口老化，醫療資源缺乏、醫療知識也不足，雲基將持續深耕長期照顧及慢性疾病照護，擔起北雲林緊急醫療急救醫院的重責大任。
新舊任院長交接儀式，由彰化基督教醫療財團法人董事長陳信良主禮，原任院長楊力衡交棒給鄭清源，並表示未來他會持續擔任協同院長，繼續付出所長。
「Help the poor, help the people in need」幫忙貧窮的人，也幫忙需要的人。彰基總院長陳穆寬說，雲林基督教醫院肩負著地方醫療的重要使命，期盼借重鄭清源胸腔外科的專業，與視病如親的仁心，帶領雲基打造更好的醫療環境。
鄭清源表示，雲基設有護理之家及醫學中心等級手術室，近年更投入直線加速器放射腫瘤治療、心導管室、1.5T核磁共振攝影儀、醫療影像數位化系統、電腦斷層掃描機、數位乳房攝影儀等，未來將會再整合社會資源，持續推動社區健康促進服務，發展腫瘤醫學及設置中醫門診，提供民眾中西醫整合的照護。
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