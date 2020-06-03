立委王美惠宣布：陳時中本周五要來嘉義市了

立法委員王美惠今天下午透過臉書粉絲專頁宣布，在她的強力邀約下，「國家級觀光大使」衛福部長 陳時中本周五將來到嘉義市了。

王美惠表示，在這段時間都有和相關部會聯繫，希望能夠為嘉義的地方產業爭取到更多資源，讓振興方案全面落實，活絡地方產業，而許多民眾以及攤商，也都很期待陳時中部長來到嘉義，所以早在先前就和陳時中商討如何振興嘉義市經濟。