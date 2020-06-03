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立委王美惠宣布：陳時中本周五要來嘉義市了

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠丶立委王美惠，近日都積極邀請衛福部長陳時中到嘉義市。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠丶立委王美惠，近日都積極邀請衛福部長陳時中到嘉義市。記者卜敏正／翻攝

立法委員王美惠今天下午透過臉書粉絲專頁宣布，在她的強力邀約下，「國家級觀光大使」衛福部長 陳時中本周五將來到嘉義市了。　

王美惠表示，在這段時間都有和相關部會聯繫，希望能夠為嘉義的地方產業爭取到更多資源，讓振興方案全面落實，活絡地方產業，而許多民眾以及攤商，也都很期待陳時中部長來到嘉義，所以早在先前就和陳時中商討如何振興嘉義市經濟。　

她說，繼紓困後，行政院的各式振興措施最近也一個接一個推出，政治人物必須要時時刻刻與人民站在一起，傾聽民意，對她來說，個性就是默默耕耘，因為她始終相信只要認真打拼，人民一定就會給你溫暖，很高興經過她的邀請，陳時中本週五將到嘉義，確定時間和流程另行公佈。

王美惠今天在臉書宣布已經邀請衛福部長陳時中週五到嘉義市。記者卜敏正／翻攝
王美惠今天在臉書宣布已經邀請衛福部長陳時中週五到嘉義市。記者卜敏正／翻攝

嘉義 陳時中 行政院

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