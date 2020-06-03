台南智慧路邊停車格位逾6成 有助提升周轉率

台南全力推動智慧路邊停車計費系統，市長黃偉哲今天表示，台南智慧路邊停車比例已達62.5%，有助提升周轉率，未來將持續朝100%智慧化邁進。

黃偉哲指出，台南建城近400年，沒有捷運，街道狹窄，停車空間闢建不易，且面臨車輛成長；目前，台南1萬2000個路邊收費停車位中，7500個智慧化，佔62.5%，讓這個古老城市有了新的面貌，駕駛找停車位，節省時間，減少空污、交通流量及荷包支出。

黃偉哲表示，台南路邊停車位智慧化，不只提升周轉率，也能增加供給及流量，對環境更是一個好消息。智慧停車是越多越好，台南的腳步不會停下來，未來目標是路邊停車格位100%智慧化，以改善停車熱區供需失衡問題，同時縮短民眾尋找停車空位的時間。

台南市政府交通局長王銘德表示，智慧停車柱、地磁偵測器等，都是台南停車格位智慧化的基礎建設，除偵測車格使用情形外，智慧停車柱更提供現場繳費功能，是當前全台規模最大的路邊停車現場繳費系統。

他說，搭配智慧車格蒐集的資料，市府也建置即時剩餘格位及預測剩餘格位資訊查詢功能，透過台南好停APP，提供民眾即時停車空位資訊及行動支付服務，提升整體停車服務品質。