疫情趨緩 阿里山咖啡交流賽重新開放報名

嘉義縣咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起至6月10日開放報名，7月4日至9日於阿里山鄉公所避難收容所進行評鑑、10日舉辦咖啡媒合會，今年也首次舉辦「台灣最佳藝伎盃交流賽」，期望透過交流賽推廣嘉義縣的優良咖啡。

觀光局阿里山國家風景區管理處表示，交流賽原預計於今年4月舉辦，但因新冠肺炎疫情延後至6月，當時有報名的咖啡農可保留名額參賽，本次評鑑有別全國賽及其他地方政府、產區舉辦的評鑑模式，細分為水洗處理組、蜜處理組與日曬處理組，更凸顯阿里山咖啡高優質的品質與技術。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長方政倫表示，阿里山莊園咖啡精英交流賽已成為台灣各咖啡產區辦理生豆評鑑的楷模與追隨的目標，因阿里山咖啡被公認為全國品質最佳的產區，甚至是亞洲第一產區，農民平均種植水準與後處理技術最高，競爭激烈。

為求比賽過程公平、公正、公開，評審團將邀請茶業改良場副研究員劉千如擔任主審，並邀請國內經驗豐富的18位杯測師組成評審團隊，咖啡評鑑樣品烘焙委為拿下世界盃烘焙冠軍的賴昱權。