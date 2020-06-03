黃偉哲要用三倍券買禮物 太太盼收到防曬乳

行政院推出「振興三倍券」刺激消費，台南市長黃偉哲今天說，要領來買禮物送給太太劉育菁和女兒。劉育菁則說，希望黃偉哲送她防曬乳，讓她在天氣熱時還可以到處玩、到處吃。

黃偉哲上午在市議會接受媒體聯訪時，被問到在領到振興三倍券後想要用來買什麼。黃偉哲說，會先拿來買禮物送給太太和女兒；太太和女兒也可以拿自己的三倍券去消費。

劉育菁上午出席佳里區池安宮連16年捐贈8所小學獎助學金的捐贈儀式時，隨即被記者詢問希望黃偉哲送什麼禮物。

劉育菁說，她很喜歡可搭配手機使用的耳機，先前黃偉哲已經送過了，這次希望黃偉哲可以送她防曬乳；因為最近天氣熱，有了防曬乳就可以到處亂跑，台南的好山好水可以到處玩，到處吃。

至於自己領到的振興券要怎麼花，劉育菁說，她最想去買消暑的冰品，佳里就有很多很棒的冰品、小吃；她也很喜歡鹽水老店銀鋒冰果室的西瓜檸檬汁。用新台幣3000元可以買很多消暑冰品、飲品，期待大家把振興券花足、花滿，不要客氣。