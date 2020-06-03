「時中帽」贈時中 陳時中嘉義5、6日行程首公開

衛生福利部長陳時中將5、6日至嘉義縣慰勞防疫人員並代言行銷在地觀光農產，嘉義縣長翁章梁今天前往溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會親手學習製作伴手禮「時中帽」，首度公開2天行程表，翁章梁表示，希望這頂帽子能帶給陳時中好運、保佑身體健康。

天赦竹編發展協會發想製作的「時中帽」以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法純手工編成，竹藝師傅須花費至少1天以上時間才能完成一頂，耗工廢時，每頂造價3000元，翁章梁今天也在協會理事長邱明正和蔡世緯等人指導下，試著編看看，但過沒多久就因複雜的製作手法放棄，並表示「太難啦！」。

翁章梁表示，陳時中將於5日下午4時許抵達嘉義高鐵站，縣府將帶他到布袋高跟鞋堤防品嘗阿里山咖啡、賞夕陽，並以「順時中」方向走訪、行銷嘉義農特產品，晚上飯後至故宮南院散步，夜宿長榮文苑，6日上午前往梅山太平雲梯品茗阿里山高山茶、逛老街等，是較為輕鬆和紓壓的休閒行程。