「時中帽」贈時中 陳時中嘉義5、6日行程首公開
衛生福利部長陳時中將5、6日至嘉義縣慰勞防疫人員並代言行銷在地觀光農產，嘉義縣長翁章梁今天前往溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會親手學習製作伴手禮「時中帽」，首度公開2天行程表，翁章梁表示，希望這頂帽子能帶給陳時中好運、保佑身體健康。
天赦竹編發展協會發想製作的「時中帽」以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法純手工編成，竹藝師傅須花費至少1天以上時間才能完成一頂，耗工廢時，每頂造價3000元，翁章梁今天也在協會理事長邱明正和蔡世緯等人指導下，試著編看看，但過沒多久就因複雜的製作手法放棄，並表示「太難啦！」。
翁章梁表示，陳時中將於5日下午4時許抵達嘉義高鐵站，縣府將帶他到布袋高跟鞋堤防品嘗阿里山咖啡、賞夕陽，並以「順時中」方向走訪、行銷嘉義農特產品，晚上飯後至故宮南院散步，夜宿長榮文苑，6日上午前往梅山太平雲梯品茗阿里山高山茶、逛老街等，是較為輕鬆和紓壓的休閒行程。
嘉義縣政府表示，「天赦」代表天赦免，有「平安」之意，而天赦手編竹藝是嘉義縣非常重要的文化資產，也是溪口鄉特有的傳統工藝，天赦部落從事竹業至今已有百年歷史，早期農村社會舉凡竹簍、竹籃、竹椅、甚至是竹管仔厝，都是用竹子做的，希望陳時中也能幫忙宣傳嘉義傳統的工藝文化。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言