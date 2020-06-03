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「時中帽」贈時中 陳時中嘉義5、6日行程首公開

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（右二）今天至溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會體驗製作「時中帽」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今天至溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會體驗製作「時中帽」。記者陳玫伶／攝影

衛生福利部長陳時中將5、6日至嘉義縣慰勞防疫人員並代言行銷在地觀光農產，嘉義縣長翁章梁今天前往溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會親手學習製作伴手禮「時中帽」，首度公開2天行程表，翁章梁表示，希望這頂帽子能帶給陳時中好運、保佑身體健康。

天赦竹編發展協會發想製作的「時中帽」以「雙輪口編」和「人口編」兩種編製法純手工編成，竹藝師傅須花費至少1天以上時間才能完成一頂，耗工廢時，每頂造價3000元，翁章梁今天也在協會理事長邱明正和蔡世緯等人指導下，試著編看看，但過沒多久就因複雜的製作手法放棄，並表示「太難啦！」。

翁章梁表示，陳時中將於5日下午4時許抵達嘉義高鐵站，縣府將帶他到布袋高跟鞋堤防品嘗阿里山咖啡、賞夕陽，並以「順時中」方向走訪、行銷嘉義農特產品，晚上飯後至故宮南院散步，夜宿長榮文苑，6日上午前往梅山太平雲梯品茗阿里山高山茶、逛老街等，是較為輕鬆和紓壓的休閒行程。

嘉義縣政府表示，「天赦」代表天赦免，有「平安」之意，而天赦手編竹藝是嘉義縣非常重要的文化資產，也是溪口鄉特有的傳統工藝，天赦部落從事竹業至今已有百年歷史，早期農村社會舉凡竹簍、竹籃、竹椅、甚至是竹管仔厝，都是用竹子做的，希望陳時中也能幫忙宣傳嘉義傳統的工藝文化。

衛福部長陳時中將於5、6日至嘉義縣慰勞防疫人員並代言行銷在地觀光農產，行程首度公開。記者陳玫伶／攝影
衛福部長陳時中將於5、6日至嘉義縣慰勞防疫人員並代言行銷在地觀光農產，行程首度公開。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）與溪口鄉長孫維聰（右三）、議員劉雅文（左二）今天至崙尾天赦竹編發展協會向理事長邱明正（左一）、總幹事蔡世緯（左三）體驗製作「時中帽」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右二）與溪口鄉長孫維聰（右三）、議員劉雅文（左二）今天至崙尾天赦竹編發展協會向理事長邱明正（左一）、總幹事蔡世緯（左三）體驗製作「時中帽」。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府將贈送衛福部長陳時中天赦竹編發展協會發想製作的伴手禮「時中帽」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣政府將贈送衛福部長陳時中天赦竹編發展協會發想製作的伴手禮「時中帽」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁今天前往溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會體驗製作「時中帽」。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁今天前往溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會體驗製作「時中帽」。記者陳玫伶／攝影

嘉義 翁章梁 陳時中

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