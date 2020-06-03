後疫情農業轉機 冷鏈物流與農民契作共銷農產品
台灣目前進入後疫情時代，雲林縣政府綜合專家學者給予的建議，推動雲林農業新政策。招商引資，輔導民間冷凍公司建置加工冷鏈物流廠房，今天上午在斗南交流道下的基地舉行開工儀式。
針對雲林的農漁畜產銷結構，與永續經營等議題，有專家學者建議，疫情過後，全球全程冷鏈處理的農產品需求勢必增加，雲林縣可建立冷鏈生態物流系統、雲林區域性冷鏈共享系統，與品質管理平台，並架構農產專業經營的行銷平台，讓買家了解雲林農產品特色。
雲林縣政府隨即輔導冷凍公司，協力促成斗南加工冷鏈物流廠房的設置，跨出農業產能革新的第一步。實際耕作馬鈴薯的農友說，馬鈴薯屬於冬季裡作，一年收成一次，每年約在農曆過年前後收成。採收起來後，會把握在4月前，以共同運銷的方式銷售，5月至12月即會交給承銷商冷藏保存，承銷商則會安排區段間鋪貨，或再行加工製成食品。
據了解，作物進入冷藏的價格就會再升高，成本與風險也會連帶提升，包括冷藏費的月租、保存的品質等。農民表示，冷鏈公司與他們契作，他們僅要負責生產，收成後將整批貨交付給承銷商，賺取保證收購的生產利潤。雖不是自產自銷，但可減少承擔冷藏保存的相對風險，或省去該如何找通路行銷的煩惱。
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