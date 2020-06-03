快訊

洗劫蘋果店搶iPhone沒用 蘋果用這招反制趁亂暴徒

防疫新生活 嘉義長庚社區長照站活力再現

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
縣長翁章梁與衛生局代理局長趙紋華上午到義竹鄉溪洲村活動中心據點，關心社區復課，陪伴長輩跳「活力不老健康操」。圖／嘉義長庚提供
縣長翁章梁與衛生局代理局長趙紋華上午到義竹鄉溪洲村活動中心據點，關心社區復課，陪伴長輩跳「活力不老健康操」。圖／嘉義長庚提供

疫情趨緩，嘉義長庚醫院關懷鄉鎮社區長輩們健康，承辦的嘉義縣6個長照醫事C據點重新啟動，縣長翁章梁與衛生局代理局長趙紋華上午到義竹鄉溪洲村活動中心據點，關心社區復課，陪伴長輩跳「活力不老健康操」，玩起另類「七巧板」益智桌遊，逗得長輩們笑開懷，長輩說，「恢復正常上課，活動筋骨真好！」

復課後護理師指導長輩配合防疫新生活原則，建立實名制，長輩報到進行TOCC調查及實名制登錄、入口處提供洗手用品及用物，教導長輩正確戴口罩、勤洗手及每次活動前長輩量測體溫，有症狀協助就醫服務，已裝設隔板使長輩能保持適當社交距離，每次活動後環境清潔消毒，將防疫新生活原則，實踐生活化。

嘉義長庚將義竹Ａ級單位辦公室與溪洲村C據點結合，透過專屬長照個管師駐地深耕，主動發掘需要長照需求長輩，與村里長密切合作快速連結，提供各類長照2.0資源轉介及服務，以確保長輩健康。

現況各據點都建置生理量測設備，每天幫長輩監測血壓、體重、手握力等健康數據外，安排智力啟發拼圖遊戲、手作DIY及烘焙豐富多樣課程，另每周也有健康衛教講座及導入預防延緩失能專案，達到預防醫學及健康促進的功效。

縣長翁章梁與衛生局代理局長趙紋華上午到義竹鄉溪洲村活動中心據點，關心社區復課，陪伴長輩跳「活力不老健康操」。圖／嘉義長庚提供
縣長翁章梁與衛生局代理局長趙紋華上午到義竹鄉溪洲村活動中心據點，關心社區復課，陪伴長輩跳「活力不老健康操」。圖／嘉義長庚提供

長照 嘉義 長庚

延伸閱讀

防疫很重要！但也別忘了這件事

大解禁如何新生活？ 衛局：保持社交距離與戴口罩擇一

美州長為防疫籲減活動規模 川普嘲還在避難模式

把防疫當畢業主題 馬祖畢業生裝扮疫情指揮小組

相關新聞

嘉義民族國小幼兒園幼幼班、小班預定110學年招生

嘉義市長黃敏惠今天到民族國小，主持附設幼兒園新建教學大樓開工動土典禮，預定明年完工後，110學年度將可增設小班、幼幼班各...

為毛小孩食品安全把關 寵物食品誇大台南開罰

寵物食品產業商機不容小覷，相中網路銷售，已成為許多寵物食品製造商或通路商熱門銷售管道，台南市動保處從去年起加強寵物食品稽...

台南竹溪向旅人說哈囉 蝙蝠、鳥兒、魚兒來了

今年初才完工的台南市竹溪水岸工程，4月才因洋紅風鈴花的盛開，吹響了城市之美的樂章，住在溪畔的居民也發現，鳥群增加了，傍晚...

口罩管制令解除 嘉義縣社區藥局採預購制不必急著買

6月1日起口罩管制禁令解除，超商、藥妝、量販業者都加入戰局，全聯、屈臣氏等今天也開始盒裝販售。嘉義唯一國家口罩隊、朴子市...

台南教師甄試國小缺額大減 想當正式老師有得拚

台南市教育局辦理國中小及幼兒園教師聯合甄選，已發出簡章，並開始受理報名，今年國中正式教師缺額僅13人，國小有165人、幼...

黃敏惠邀陳時中來嘉義市1小時 為文化路攤商及市民加油

嘉義市長黃敏惠今天出席民族國小幼兒園新建工程開工動土典禮，強調嘉義市在校園、各方面防疫都非常努力，也讓家長、學生、攤商與...

母的開完換公的開 欣賞滿樹金黃「魚木」要趁早

台灣自水來公司第11區管理處的「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株...

台灣第一水庫 台南虎頭埤「圳頭祭」爭取列入市定民俗

為祈求風調雨順，農作物豐收，嘉南農田水利會與虎頭埤風景區管理所今天上午在虎頭埤水庫第一碼頭旁舉辦「圳頭祭」，水利會會長楊...

荔枝椿象收購結束 嘉義縣有果農繳最多賺7萬多元

嘉義縣荔枝陸續採收上市，生長期荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府3月首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片...

影／攀樹運動夯 台南市新化林場推桃花心木攀樹趣體驗

中興大學新化林場計畫發展成為台南攀樹基地，種植40年的高大的桃花心木是最大特色，且離市區近挑戰性豐富，目前也提供鄰近口埤...

振興超前部署 翁章梁搭振興三倍券推限量優鮮券

疫情趨緩，行政院宣布推出「振興三倍券」消費一千變三千，7月1日起預購綁定；嘉義縣長翁章梁日前召開防疫會議宣布縣府加碼，7...

土地都更 嘉縣大林夜市將搬家

嘉義縣大林夜市位於大林後火車站附近，因地點便利，為嘉義縣知名夜市之一，但日前傳大林夜市將搬遷，引發當地民眾熱議，大林鎮長...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

小客車闖竹南=香山鹽水平交道 西線持續封鎖中

永和四號公園驚見這一幕…她立馬帶孩子閃離

柯文哲慰留無效 陳明文子清空辦公桌辭意堅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。