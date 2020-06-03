防疫新生活 嘉義長庚社區長照站活力再現

疫情趨緩，嘉義長庚醫院關懷鄉鎮社區長輩們健康，承辦的嘉義縣6個長照醫事C據點重新啟動，縣長翁章梁與衛生局代理局長趙紋華上午到義竹鄉溪洲村活動中心據點，關心社區復課，陪伴長輩跳「活力不老健康操」，玩起另類「七巧板」益智桌遊，逗得長輩們笑開懷，長輩說，「恢復正常上課，活動筋骨真好！」

復課後護理師指導長輩配合防疫新生活原則，建立實名制，長輩報到進行TOCC調查及實名制登錄、入口處提供洗手用品及用物，教導長輩正確戴口罩、勤洗手及每次活動前長輩量測體溫，有症狀協助就醫服務，已裝設隔板使長輩能保持適當社交距離，每次活動後環境清潔消毒，將防疫新生活原則，實踐生活化。

嘉義長庚將義竹Ａ級單位辦公室與溪洲村C據點結合，透過專屬長照個管師駐地深耕，主動發掘需要長照需求長輩，與村里長密切合作快速連結，提供各類長照2.0資源轉介及服務，以確保長輩健康。