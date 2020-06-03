嘉義民族國小幼兒園幼幼班、小班預定110學年招生
嘉義市長黃敏惠今天到民族國小，主持附設幼兒園新建教學大樓開工動土典禮，預定明年完工後，110學年度將可增設小班、幼幼班各1班，加上現有中班與大班，成為嘉義市東區第一所招收2至12歲學童十年一貫學校。
民族國小附幼現有中、大班各1班，近年因幼幼班、小班需求高，有意入學新生多需要抽籤才能就讀，市政府日前爭取國教署補助，加上市府自籌共3940萬元，興建幼兒園教學大樓，立委王美惠及多名嘉義市議員今天都參加動土典禮。
黃敏惠表示，去年市府辦理精忠國小附設幼兒園動土，今天民族國小幼兒園舍也開工，新建幼兒園舍完工後，將可提供2歲幼幼班，到12歲國小畢業教育體系，市府會積極增加國小附幼與非營利幼兒園，讓家長有更平價且優質幼教選擇。
教育處表示，新校舍預計興建3層樓幼兒園舍，包含1間大廳、6間教室、4間盥洗室、1間辦公室及儲藏空間，可提供4個班級，106位幼童就讀使用，預定110學年度招收16名幼幼班、30名小班幼童。
民族國小校長查顯良表示，學區家長非常期待增設幼兒園小班及幼幼班，幼兒園現使用國小規格教室，雖然設備不斷改善，但活動空間不易與小學區隔，上下課時間不一、易造成干擾，期待新校舍完工，能看到孩子們牽手帶弟妹一起上學。
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