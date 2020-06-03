為毛小孩食品安全把關 寵物食品誇大台南開罰

寵物食品產業商機不容小覷，相中網路銷售，已成為許多寵物食品製造商或通路商熱門銷售管道，台南市動保處從去年起加強寵物食品稽查，至上月已查核3617件，其中1件因誇大療效遭開單告發3萬元，呼籲業者勿心存僥倖。

國人飼養寵物日益興盛，各式各樣種類繁多寵物食品陸續上市，有的主打手工現做與客製化毛小孩造型等噱頭，成為飼主間熱門搶購目標，網路各式廣告圖示吸引飼主下單，往往在收到商品時，飼主才發現文字應標示事項不足或缺漏，毛小孩食品安全現隱憂。

台南市動保處今辦理「替毛孩食安把關」記者會，並邀請南市寵物食品及用品商業同業公會理事長郭振東等人與會，藉此機會向民眾及寵物食品業者進行宣導，應注意寵物食品申報及標示相關規範，保障毛小孩基本「食」的權利，

動保處長吳名彬說，從去年初動保處除不定期至寵物食品販賣處稽查，同時針對民眾反應案件積極查辦，至上月已查核3617件，輔導要求疑涉違規業者限期改善計5件，裁罰1件。