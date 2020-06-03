台南竹溪向旅人說哈囉 蝙蝠、鳥兒、魚兒來了

今年初才完工的台南市竹溪水岸工程，4月才因洋紅風鈴花的盛開，吹響了城市之美的樂章，住在溪畔的居民也發現，鳥群增加了，傍晚更是大群蝙蝠在空中覓食昆蟲，溪旁還多了釣客。但美中不足處，溪水臭味仍在，居民質疑作半套？

水利局表示，會有溪水臭味是因竹溪長期受到汙染，雖經整治也無法全清除完，必須河川經約1年的自淨後才會改善。

竹溪是台南市區唯一未加蓋的荒野型溪流，當去年台中綠川水岸廊道、柳川水岸步道紅遍天，台南人無不期待竹溪水岸工程早日完工。萬千掌聲中，竹溪水岸工程終於在今年陸續完工，春節成為踏青新景點，接著而來4月的洋紅風鈴木為竹溪換上了新衣裳，旅人摩肩擦踵間已經把社交距離放一邊。

住在竹溪附近的台南社大海廢小組召集人晁瑞光，長期觀察竹溪，也投入生態調查，他發現水岸工程完工後，因景觀的改善，使得生態更豐富。上月間除了有大量的的燕群，包括家燕、洋燕、赤腰燕在附近飛舞覓食；另市區較少見蝙蝠也增多了，黃昏時站在月見橋處，可見大群蝙蝠覓食蚊蟲。鷸科與? 科的鳥類也有增加，晚上可聽到鳥叫聲。

晁瑞光說，早期竹溪魚蝦多，汙染後成為臭水溝，但經完成整治，廢水淨化後再放流到竹溪，也有魚兒蹤跡，研判是上游巴克禮公園被沖下來的魚。因此，也吸引民眾釣魚。