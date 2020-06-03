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台南醫院新化分院執行「跳島」 重大傷患迅速轉送成大

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市消防局、成大醫院與台南醫院新化分院合作執行「特殊傷病患跳島策略計畫」，聯手守護東台南山區生命安全。圖／新化分院提供
台南市消防局、成大醫院與台南醫院新化分院合作執行「特殊傷病患跳島策略計畫」，聯手守護東台南山區生命安全。圖／新化分院提供

偏遠山區（東台南五區：新化、左鎮、玉井、楠西、南化區）醫療資源不足，台南市政府消防局昨天邀請衛生局在衛福部台南醫院新化分院進行「特殊傷病患跳島策略計畫」，目的在建立一套安全且迅速的創傷患者轉送系統，使醫療資源不足地區的重大外傷患者能夠在事故30分鐘內迅速得到醫療支援，並以最短的時間安全轉送醫學中心。

「特殊傷病患跳島策略計畫」是由目前支援在新化分院急診室的成大醫院邱柏惟醫師提出，在消防局緊急救護技術員於事故現場完成評估後，若判斷屬於重大外傷及轉送時間過長之偏遠患者皆可啟動跳島策略，並由消防局救指中心同步通報成大醫院以及新化分院。

成大醫院急診部主任林志豪表示，主要是利用新化分院位置樞紐的特性，加上醫學中心專科醫師進駐該院，將急診處置與到院前救護緊密結合，再由消防局救護車原車轉送成大醫院，搶下院際間轉診所需等待時間。

會議由消防局救護科科長謝榮仁主持，衛生局科長陳明旭及消防局醫療指導醫師也共同與會，參加人員包括各消防局二、四、五救災救護大隊暨所屬分隊共45人，會後並立即於新化分院急診室實地演練，以清楚暸解該計畫的處置及流程。

新化分院位處台20以及國道8號的交界處，是台南地區醫療輸送網絡的重要樞紐，其服務的地域範圍廣闊，除了新化，往北包含山上、玉井、左鎮、楠西等，甚至更北邊的大埔以及南化區都是消防隊運送的範圍，而往南則有龍崎、關廟等區。

新化分院張耀仁分院長表示，台南醫院新化分院急診統計105到108年到院前死亡人數共492人，平均一年123人，其中心跳停止經急救復甦人數共96人，近二年來重大外傷案件共39件。新化分院通過「緊急醫療能力分級評定之急診章節達中度級標準」，現在加入「特殊傷病患跳島策略計畫」，更可降低重大外傷之院後死亡率，提升急重症患者的存活率，讓分院、消防局及民眾達到三贏情形。

台南市消防局長李明峯對計畫執行相當肯定，表示針對急重症接駁送醫，結合醫護人員爭取時效送至醫學中心救治，及時挽回許多寶貴生命，該計畫是很有意義，消防局會全力配合，也感謝新化分院可以提昇效能，嘉惠偏遠地區民眾。

台南市消防局、成大醫院與台南醫院新化分院合作執行「特殊傷病患跳島策略計畫」，並進行實際演練。圖／新化分院提供
台南市消防局、成大醫院與台南醫院新化分院合作執行「特殊傷病患跳島策略計畫」，並進行實際演練。圖／新化分院提供

成大醫院 患者 衛生局

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