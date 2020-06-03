16年發出400萬元獎學金 台南佳里區池安府造福8所國小
台南市佳里區玉勅池安宮16年來累計發出逾400萬元以上的獎學金，造福佳里區8所國小學子，台南市長太太劉育菁與榮譽主任委員黃瑞祥、主任委員陳長榮、總幹事黃士源等人期許獲獎的小朋友，用心做好每一件事情，將來長大後，回饋社會，成為國家未來的棟樑。子龍國小學生太鼓隊頂著炎炎夏日豔陽下賣力表演，佳里區8所國小校長也出席領獎，表達謝意。
池安宮在建廟完成後，在榮譽主任委員黃瑞祥董事長的善念下，開啟轄區8所國小每學年每班級2000元的獎助學金設置，鼓勵較為弱勢或清寒學童，鼓舞學生能奮發向上，從93學年度起迄今，沒有中斷，已經有16年的時間，開辦前幾年每年平均發出近30萬元，爪年來因為少子化，學生數逐年減少，到今年仍然發出24萬4千元，16年來累計總發出400萬元以上，。
黃瑞祥平日旅北熱心助人，積極投入社會公益，在擔任新北市樹林區扶輪社社長時，也結合其他資源帶回地方共同協辦有意義的活動。今年在即將接任社長的楊嚴政社長協助下，偕同社友南下見證這件深具教育意義的頒獎活動，也受到主任委員陳長榮和委監事們、總幹事黃士源及六安里長林佩玲等熱烈歡迎。
佳里區玉勅池安宮座落在忠孝東路上，以池府千歲為主神，規模不大，但在六安里東勢角及各地信眾的支持下，與歷任主任委員率領中，辦理多元的服務，團結和諧，幫助民眾排難解疑，深得地方的敬重和肯定，曾榮獲台南市宗教團體社會服務績優社團。
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