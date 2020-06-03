口罩管制令解除 嘉義縣社區藥局採預購制不必急著買

6月1日起口罩管制禁令解除，超商、藥妝、量販業者都加入戰局，全聯、屈臣氏等今天也開始盒裝販售。嘉義唯一國家口罩隊、朴子市昭惠實業公司業者說，原料熔噴布價格波動大，目前還在高檔，廠商優先供貨外銷訂單，呼籲民眾不必急著搶購；嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝也說，目前還有實名制口罩可買，民眾不必急著買，社區藥局為避免囤貨，採預購制。

昭惠業者說，6月起每天生產的口罩9萬片，供應政府徵調，餘優先供應外銷訂單，疫情期間原料熔噴布價格飛漲，有的一噸180萬元，也有120萬元，最近好不容易買到1噸100萬元，但與疫情前價格比較，每公斤熔噴布85元，現在漲到1000元。

業者指出，國外客戶訂單，累計千萬片要出貨供應，公司目前無法接國內訂單生產，且以目前原料仍在高價，開放自由販售，售價仍會高於政府徵收實名制的價格每片5元，估計到8月原料價格回穩，民眾屆時再買，以免現在買到高價口罩。

蕭博勝說，目前進貨口罩一盒50片350元，平均每片7元，比口罩實名制5元貴，向廠商進貨不能退，社區藥局目前採預購制，按客人訂購進貨，目前口罩自由買賣與實名制併行，若民眾不急需口罩，不必急著買，以免買到高價口罩吃虧，目前訂購口罩，大多是親友在國外缺口罩，需採購寄送。