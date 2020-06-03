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虎頭埤水庫圳頭祭 爭列台南市定民俗

中央社 / 台南3日電

嘉南農田水利會虎頭埤風景區管理所今天在虎頭埤水庫舉辦「圳頭祭」，地方正爭取將這項於每年第一期稻作收割後舉辦的儀式列入台南市定民俗，台南市文資處上午進行初評。

今年的圳頭祭上午在虎頭埤水庫第一碼頭旁舉辦，由嘉南農田水利會會長楊明風主持，台南市文化資產管理處也邀請民俗專家與文物審議委員前往初評。

楊明風表示，水庫對地方農民的貢獻很大，每年透過圳頭祭的舉辦，有發揚知恩報本、飲水思源的意義，並祈求雨水不缺、五穀豐收。

台南市文化資產管理處長林喬彬表示，今天進行初評後，將由審議委員決議是否排入審議大會議程。

位在新化區虎頭埤是清道光21年間（1841年），新化歐厝地方望族歐陽安投資築堰蓄水灌溉農作物，工程在5年後完工，是台灣第一座水庫。

嘉南農田水利會為祈求風調雨順，並強調飲水思源，每年於第一期稻作收割後擇日舉辦圳頭祭，地方上爭取列入台南市定民俗。

虎頭埤 水庫 農田水利會

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