台南教師甄試國小缺額大減 想當正式老師有得拚

台南市教育局辦理國中小及幼兒園教師聯合甄選，已發出簡章，並開始受理報名，今年國中正式教師缺額僅13人，國小有165人、幼兒園14人。其中國中、幼兒園教師缺額較去年多，但國小少約100人，競爭會較激烈。

台南市教育局表示，初試（筆試）是6月26日，複試7月15日。今年的教師甄試，國中部分將招考生活科技教師5人、資訊教師8人。國小部分包含南大附小、南科實中國小部，一般教師35人、代理5人；體育教師8人、代理1人，音樂教師10人、代理1人；美術教師6人，代理1人；英語教師13人，代理1人。

偏遠地區國小，一般教師23人，代理5人；體育教師7人，代理1人；音樂7人，代理1人；美術1人，代理1人；英語27人，代理1人。專長體育教師田徑2人、羽球2人、足球、桌球、排球各1人，游泳2人。專任輔導教師16人、身心障礙班教師3人、代理1人。幼兒園學前普通班教師14人、代理45人；學前特教班教師代理5人。

報名自6月1日開始，今天是第3天，國小部分到中午12點半，報名人數已超過2300人。去年台南國小教師甄試名額較今年多約100人，雖然今年缺額較少，但因今年台南市的教師甄選時間沒有和他縣市的甄選時間同一天，預估報名人數會與去年差不多。