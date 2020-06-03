影／雲林縣府招商引資 設置斗南冷鏈物流廠

日前雲林縣長張麗善邀集專家學者開農業座談會，望在後疫情時代取得先機，而在縣府輔導下，今天上午也在斗南催生加工冷鏈物流廠房，期提升農產品品質及調節產銷。

張麗善表示，雲林農業產值已連續4年蟬聯全國第一，務農人口近50%，上周取得專家學者的建議後，縣府即招商引資，在斗南交流道下基地設置專業加工冷鏈系統，今天上午進行動土儀式。

張麗善說，疫情影響許多產業及市場，而雲林是農業縣，此次在疫情壟罩下，也受到不小衝擊。她感謝嘉升冷凍公司與縣府合作，建立產製儲銷一條龍的體系，透過契作保障農民收益，有效延長農產品保存期限，也能解決產銷失衡問題。

嘉升冷凍公司負責人張清川表示，此次配合縣府的冷鏈政策，特別選在斗南交流道附近建廠，除有交通便利優勢，離蔬菜主產區也近，讓生產、加工、物流等得以迅速流通。

張清川指出，目前契作作物以青花菜、白花菜、玉米、紅蘿蔔、馬鈴薯、蔥等為主，季節性短期葉菜則有高麗菜、大白菜、大蔥。未來將再開發新系統，增加根莖類作物的契作。