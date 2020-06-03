黃敏惠邀陳時中來嘉義市1小時 為文化路攤商及市民加油

嘉義市長黃敏惠今天出席民族國小幼兒園新建工程開工動土典禮，強調嘉義市在校園、各方面防疫都非常努力，也讓家長、學生、攤商與消費者、市民安心，她再次邀請衛福部長陳時中花1小時來嘉義市、來看看文化路夜市攤商防疫的努力。

黃敏惠說，其實不希望陳時中部長太累，但本周五已經即然已到嘉義，是否排1小時來嘉義市、來文化路夜市看看大家的努力。

黃敏惠說，之前嘉義市文化路夜市，被1968 APP列為熱點，對商家影響非常大，曾經被當作熱點的文化路夜市，從疫情開始到現在努力做好消毒工作、每個店家也都戴好口罩，沒有鬆懈、持續防疫與健康管理。

她說，這樣一個努力的城市、所有市民同心防疫的城市，真的歡迎大家來觀光丶旅遊，也值得陳部長一來再來。

陳時中日前接受嘉義縣長翁章梁邀請，預定本週五到嘉義縣參訪，並協助推展地方觀光，黃敏惠日前在公開場合，即邀請陳時中順道到嘉義市看看，為防疫共同付出的市民丶攤商加油打氣。