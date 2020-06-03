快訊

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母的開完換公的開 欣賞滿樹金黃「魚木」要趁早

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影

台灣自水來公司第11區管理處的「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收，水公司第11區管理處處長曾良琳說，今年比較奇特的是，雄株開得比雌株繁盛，由於花期只剩約一周，民眾想要欣賞要趁早。

曾良琳說，這兩棵魚木樹高約10公尺，樹身需要兩人合抱，在台灣鮮少看到如此碩大的魚木，每年約五月間盛開，有趣的是雌株會先開花，再來由雄株接力綻放，滿樹金黃再帶有紫色卷蕊，還會隨著時間變幻顏色，不同時間有不同之美，令人百看不厭，尤其在陽光映照下，更是令人賞心悅目。

曾良琳說，今年雌魚木先在五月上旬開花，花期約在五月底結束，而雄株如預期跟著盛開，依往年觀察，總是雌株會開得比較茂盛而美麗，但今年疑因下雨因素，反而雄株開得更繁盛，在陽光照射下，金黃更加鮮明。

曾良琳表示，「魚木」別名三角鱉、樹頭菜、三腳桌，是三柑科的植物，台灣特有的亞種。 樹形整齊高大喜歡住在低海拔地區，是落葉性喬木，葉子的生長排列像手掌一般，叫做「掌狀複葉」，每片葉子都有3小葉，冬天一到葉子就掉光光。

魚木的花是屬於「繖房花序」，著生於枝條頂端，是淡黃色的花朵，每朵花都有4片卵形的花瓣，粉花紅色的花蕊， 細細長長很漂亮。魚木花期進入尾聲後，即會長滿螟蛾，拖著長絲隨風飄展，即有「蜘蛛樹」之稱，另有說法是花形像多爪的蜘蛛而得名。

曾良琳指出，「魚木」植株具有毒性且材質輕軟，以前的人拿來毒魚，現在的漁夫用來做成小魚形狀的釣餌，用來釣烏賊用，所以才被人叫叫做「魚木」。

曾良琳表示，參觀時間為星期一至五上午8點至下午5點(假日不開放)。因防疫期間，必須配合防疫措施，戴口罩，由大門口警衛量額溫實名制登記後進入參觀。

台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
台灣自水來公司第11區管理處「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影

口罩 魚木樹

延伸閱讀

國防部暑戰營報名將開跑 學生戴口罩玩戰鬥營

疫情趨緩 6月13日起北市高中以下各級學校場地逐步開放

北市校園13日開放、室內有條件借　校方：對大家都好

罷韓投票需求增加 台灣高鐵6月5-7日熱銷時段增開12班

相關新聞

影／攀樹運動夯 台南市新化林場推桃花心木攀樹趣體驗

中興大學新化林場計畫發展成為台南攀樹基地，種植40年的高大的桃花心木是最大特色，且離市區近挑戰性豐富，目前也提供鄰近口埤...

黃敏惠邀陳時中來嘉義市1小時 為文化路攤商及市民加油

嘉義市長黃敏惠今天出席民族國小幼兒園新建工程開工動土典禮，強調嘉義市在校園、各方面防疫都非常努力，也讓家長、學生、攤商與...

母的開完換公的開 欣賞滿樹金黃「魚木」要趁早

台灣自水來公司第11區管理處的「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株...

台灣第一水庫 台南虎頭埤「圳頭祭」爭取列入市定民俗

為祈求風調雨順，農作物豐收，嘉南農田水利會與虎頭埤風景區管理所今天上午在虎頭埤水庫第一碼頭旁舉辦「圳頭祭」，水利會會長楊...

荔枝椿象收購結束 嘉義縣有果農繳最多賺7萬多元

嘉義縣荔枝陸續採收上市，生長期荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府3月首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片...

振興超前部署 翁章梁搭振興三倍券推限量優鮮券

疫情趨緩，行政院宣布推出「振興三倍券」消費一千變三千，7月1日起預購綁定；嘉義縣長翁章梁日前召開防疫會議宣布縣府加碼，7...

土地都更 嘉縣大林夜市將搬家

嘉義縣大林夜市位於大林後火車站附近，因地點便利，為嘉義縣知名夜市之一，但日前傳大林夜市將搬遷，引發當地民眾熱議，大林鎮長...

振興草嶺觀光 雲林、南投再聯手

雲林縣及南投縣去年攜手改善草嶺公路，除改善縣道149乙線多處髮夾彎路段，禁行甲類大客車的禁令也解除，昨天雲林縣長張麗善與...

南女1樹突倒地 學生吃豬腳麵線壓驚

台南女中體育館前1棵近50年南洋杉，1日下午突然倒下，險壓到一旁打球的學生，學校福利社昨天準備豬腳麵線為學生壓驚。該校福...

八大行業復業 台南新營警今晚聯合稽查實名制防破口

近日疫情趨緩，八大行業陸續復業，台南市新營警分局會同市府相關局處聯合稽查小組，今晚6點起針對轄內有男女陪侍之KTV、小吃...

陳時中周五走訪嘉縣 縣府不「趕時中」體貼「休息中」

中央流行疫情指揮中心衛福部長陳時中，5日將走訪嘉義縣代言行銷觀光農產，鄉親為感謝陳時中率領防疫團隊守護國人健康辛勞，將安...

影／雲林南投兩縣再攜手 改善草嶺公路拼觀光

雲林縣及南投縣去年攜手改善草嶺公路，除縣道149乙的髮夾彎路段，禁行甲類大客車禁令也解除。此次將再投入2230萬元經費，...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

桃園人限定！憑市民卡享麥當勞豬肉滿福堡買一送一

企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

小客車闖竹南=香山鹽水平交道 西線持續封鎖中

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

全台前10名最有錢里缺建設 蓮潭里長：只有一座搖搖馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。