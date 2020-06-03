母的開完換公的開 欣賞滿樹金黃「魚木」要趁早

台灣自水來公司第11區管理處的「後花園」裡，有兩棵樹齡都已6、70歲的罕見魚木，最近正值開花期，其中雌株剛開完，換由雄株接力盛開，滿樹金黃，美不勝收，水公司第11區管理處處長曾良琳說，今年比較奇特的是，雄株開得比雌株繁盛，由於花期只剩約一周，民眾想要欣賞要趁早。

曾良琳說，這兩棵魚木樹高約10公尺，樹身需要兩人合抱，在台灣鮮少看到如此碩大的魚木，每年約五月間盛開，有趣的是雌株會先開花，再來由雄株接力綻放，滿樹金黃再帶有紫色卷蕊，還會隨著時間變幻顏色，不同時間有不同之美，令人百看不厭，尤其在陽光映照下，更是令人賞心悅目。

曾良琳說，今年雌魚木先在五月上旬開花，花期約在五月底結束，而雄株如預期跟著盛開，依往年觀察，總是雌株會開得比較茂盛而美麗，但今年疑因下雨因素，反而雄株開得更繁盛，在陽光照射下，金黃更加鮮明。

曾良琳表示，「魚木」別名三角鱉、樹頭菜、三腳桌，是三柑科的植物，台灣特有的亞種。 樹形整齊高大喜歡住在低海拔地區，是落葉性喬木，葉子的生長排列像手掌一般，叫做「掌狀複葉」，每片葉子都有3小葉，冬天一到葉子就掉光光。

魚木的花是屬於「繖房花序」，著生於枝條頂端，是淡黃色的花朵，每朵花都有4片卵形的花瓣，粉花紅色的花蕊， 細細長長很漂亮。魚木花期進入尾聲後，即會長滿螟蛾，拖著長絲隨風飄展，即有「蜘蛛樹」之稱，另有說法是花形像多爪的蜘蛛而得名。

曾良琳指出，「魚木」植株具有毒性且材質輕軟，以前的人拿來毒魚，現在的漁夫用來做成小魚形狀的釣餌，用來釣烏賊用，所以才被人叫叫做「魚木」。