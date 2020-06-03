聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣第一水庫 台南虎頭埤「圳頭祭」爭取列入市定民俗
為祈求風調雨順，農作物豐收，嘉南農田水利會與虎頭埤風景區管理所今天上午在虎頭埤水庫第一碼頭旁舉辦「圳頭祭」，水利會會長楊明風親自主持，立委林宜瑾、市議員李偉智、林碧玉、虎頭埤風景區代表和地方人士都到場與祭，祈求神明保佑雨水不缺，五穀豐收。
今年特別的是台南市文資處也請民俗專家及文物審議委員前來見證及初評，地方表示，虎頭埤水庫及圳頭祭的意義是知恩報本、飲水思源，希望能發揚光大，已申請爭取列入市定民俗無形文化資產。
位在台南市新化區虎頭埤是清道光21年間（1841年），新化歐厝地方望族歐陽安投資築堰蓄水灌溉農作物，道光26年完工，是台灣第一座水庫，1954年南部缺水嚴重，農民叫苦連天，透過地方人士商議祈雨，在新化朝天宮廟埕架壇，請五穀王曬日祈雨，3日後果然天降甘霖。
為飲水思源，祈求風調雨順，水利會每年於第一期稻作收割後，配合水利節擇日舉辦圳頭祭，每次日期不一定。嘉南農田水利會及虎頭埤風景區管理所準備豐盛祭品，水利會工作人員及地方人士齊聚壩頂展開圳頭祭儀式，由新化朝天宮主委許滄淵代表恭讀祭文，楊明風親自主祭，楊明風説，每年透過圳頭祭是要飲水思源，300多年的水庫對地方農民的貢獻是非常大的，感謝各界也祈求一切順利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言