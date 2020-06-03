台灣第一水庫 台南虎頭埤「圳頭祭」爭取列入市定民俗

為祈求風調雨順，農作物豐收，嘉南農田水利會與虎頭埤風景區管理所今天上午在虎頭埤水庫第一碼頭旁舉辦「圳頭祭」，水利會會長楊明風親自主持，立委林宜瑾、市議員李偉智、林碧玉、虎頭埤風景區代表和地方人士都到場與祭，祈求神明保佑雨水不缺，五穀豐收。

今年特別的是台南市文資處也請民俗專家及文物審議委員前來見證及初評，地方表示，虎頭埤水庫及圳頭祭的意義是知恩報本、飲水思源，希望能發揚光大，已申請爭取列入市定民俗無形文化資產。

位在台南市新化區虎頭埤是清道光21年間（1841年），新化歐厝地方望族歐陽安投資築堰蓄水灌溉農作物，道光26年完工，是台灣第一座水庫，1954年南部缺水嚴重，農民叫苦連天，透過地方人士商議祈雨，在新化朝天宮廟埕架壇，請五穀王曬日祈雨，3日後果然天降甘霖。