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荔枝椿象收購結束 嘉義縣有果農繳最多賺7萬多元

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣荔枝椿象收購結束，有果農繳最多賺7萬多元，圖為中埔鄉公所收購情形。圖／縣府提供
嘉義縣荔枝椿象收購結束，有果農繳最多賺7萬多元，圖為中埔鄉公所收購情形。圖／縣府提供

嘉義縣荔枝陸續採收上市，生長期荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，蟲害嚴重，縣府3月首次在山區4鄉鎮收購蟲卵葉片，每片5元，葉片至少要有10顆蟲卵，成效佳，農委會防檢局同意順延收購2次，上月底結束，縣府統計共收購17萬9833片，發放89萬9165元，其中有名農民繳最多共1萬4582片，賺進7萬2640元。

縣府農業處說，明年將持續辦理收購，收購時間3月初至5月底，上月收購量較前2個月大減，山區竹崎鄉、番路鄉因豪大雨，產生部分荔枝裂果，因受損比例未達天然災損比例，不符合救助標準。

繳交最多中埔鄉及水上鄉民，繳交數量最高紀錄果農，有1公頃荔枝，未噴藥防治，蟲害嚴重，累計摘取逾萬片，平均每片14顆蟲卵，共賺進逾7萬元。民眾、農民普遍反映，上月延期收購，荔枝椿象大多卵化蟲，或噴農藥防治，卵片量少很多了。

荔枝椿象又稱臭屁蟲、臭椿象，危害荔枝、龍眼、台灣欒樹、無患子，危害枝梢、花穗，危害方式用刺吸式口器吸食嫩芽、嫩梢、花穗和幼果，造成落花、落果，嫩枝、幼果枯萎及果皮黑化，嚴重時枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落；防檢局說，收購消除1個卵片可減少逾900隻蟲產生，搭配農藥及生物防治，成效佳。

荔枝椿象 農民 災損

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