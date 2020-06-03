影／攀樹運動夯 台南市新化林場推桃花心木攀樹趣體驗

中興大學新化林場計畫發展成為台南攀樹基地，種植40年的高大的桃花心木是最大特色，且離市區近挑戰性豐富，目前也提供鄰近口埤實驗小學攀樹課程，每周六下午也推出攀樹體驗課程，每次3小時，從認識樹與環境，攀樹安全說明及技巧教學，學會自己攀上樹梢，感受樹上美景，還能在樹上架床睡午覺和盪鞦千。

新化林場場長吳佾鴻表示，攀樹運動很適合發育中的青少年，林場也一直思考要帶給社會更多正向的功能，一般人都只在樹下走，透過攀樹可以親近樹木，感知到樹木的生命，且老少咸宜，小朋友從攀樹開始接近樹木，進而培養愛護樹木保護森林的觀念，未來希望新化林場成為攀樹教練考證場所，也能培訓高階的樹藝師。

新化林場目前與兩個攀樹團隊合作，其中一個是果子有光團隊，負責人許月萍已有很多粉絲，跟著她轉戰攀樹場地，許月萍說，曾有一次客人有事要提早走，就約定下次再來，不少客人都會來好幾次，喜歡新化林場及桃花心木的環境。

攀樹是每周六下午課程3小時，採預約報名。前半小時先講課認識桃花心木，裝備安全及為什麼這棵樹可以爬，攀樹師許月萍表示，樹是有生命的，一般主要檢查架設點對不對，繩結有沒有打對，有沒有做過重量測試，教練都是攀樹師證照，並成立教練群組（群組）一起玩練技術，年齡層帶過最小學員是4歲，他帶過60多歲，但80多歲都有 ，年長者比較怕骨質疏鬆，因為要用腳踏。