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振興超前部署 翁章梁搭振興三倍券推限量優鮮券

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
行政院宣布推出「振興三倍券」；嘉義縣長翁章梁宣布縣府加碼，7 月搭配國旅補助，發放限量5000份、300元的嘉義優鮮券。記者魯永明／翻攝
行政院宣布推出「振興三倍券」；嘉義縣長翁章梁宣布縣府加碼，7 月搭配國旅補助，發放限量5000份、300元的嘉義優鮮券。記者魯永明／翻攝

疫情趨緩，行政院宣布推出「振興三倍券」消費一千變三千，7月1日起預購綁定；嘉義縣長翁章梁日前召開防疫會議宣布縣府加碼，7 月搭配國旅補助，發放限量5000份、300元的嘉義優鮮券，歡迎大家多使用、多消費。

翁章梁說，交通部觀光局5月27日啟動防疫旅遊，7月1日將啟動第二階段的「安心旅遊」，縣府積極針對受疫情影響產業，祭出多項振興方案，預計7月搭配國旅補助，加碼發放限量5000份300元的「嘉義優鮮券」，復甦嘉義觀光產業！

本月陸續推出精彩旅遊活動，包括「嘉義優鮮水產專區」電商平台行銷活動及21日觀測日環食活動，當天除可以到北回太陽館欣賞百年難得一見天文奇景，遊逛在地優質產業攤位，當日憑住宿收據即可在北迴太陽館兌換300元嘉義優鮮消費券，限量1000份，換完為止。

7月連續2個周末舉辦「2020東石海之夏」活動、外傘頂洲濱海遊程、「世界博茶會」，挖寶好去處「嘉有好市集」也將在7月重新開市，同時，縣府也推動牛埔仔「愛情大草原」農夫市集，各式各樣旅遊活動，帶動國內旅遊量能，將振興活水注入在地產業。

另縣府陸續推出藝文振興提案競賽、「樂活防疫安心飲食」標章、舉辦推銷在地食材的CAMERA開賣啦」記者會，以大阿里山地區旅遊作為起點，搭配周邊7大園區及18家旅宿業推出優惠。

「縣府應扮領頭羊角色，積極快速推出產業振興方針」翁章梁說，後天及周末衛福部長陳時中來訪，除慰勞防疫人員，也讓阿中部長「回嘉休息」，感受濃厚人情味，走訪山海區。

嘉義 國旅補助 翁章梁

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