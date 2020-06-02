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新加坡代表到訪台南 雙「偉」交流深化友誼

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（左二）、貿易主任林詩慧（左一）今天到訪台南，拜會市長黃偉哲（中），由新聞處長蘇恩恩（右二）、農業局主秘吳威達（右一）陪同接見。圖／台南市政府提供
新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑（左二）、貿易主任林詩慧（左一）今天到訪台南，拜會市長黃偉哲（中），由新聞處長蘇恩恩（右二）、農業局主秘吳威達（右一）陪同接見。圖／台南市政府提供

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、貿易主任林詩慧今天到訪台南，拜會市長黃偉哲，由新聞處長蘇恩恩、農業局主秘吳威達陪同接見，「雙偉」就台南與新加坡在登革熱防疫工作、高科技產業、農產品行銷、觀光、文化等領域的合作交流進行討論，黃偉哲說，期待在葉代表的帶領下，持續深化台灣與新加坡的友好關係。

黃偉哲表示，台南是台灣口罩生產的重鎮之一，6月開放口罩銷售之後，相信會有很多來自國際的需求，希望在政府許可的範圍內提供各國需要的防役物資。

黃偉哲指出，台南與新加坡因氣候相似，都受到登革熱的威脅，可就登革熱的防治工作相互討論、分享經驗，目前台南有新創企業，透過AI科技分析病媒蚊的分布、數量等數據資料，相信對防範登革熱會有很大的幫助。

葉偉傑說，登革熱是新加坡每年夏天都會面對的挑戰，非常樂意將來與台南進一步分享經驗，共擬防範措施，目前因新冠肺炎的疫情關係，新加坡許多產品的供應鏈受到影響，台灣與新加坡的往來也受到影響，但很慶幸透過雙方政府與企業的溝通，仍保持良好的交流互動；新加坡從台灣進口很多農產品，其中有很大一部分來自台南。

葉偉傑今年2月就任，為首次官方訪問台南市，此行也參訪南部科學園區南科管理局、台南市立美術館及林百貨等地，深入考察台南的產業與文化。

新加坡 登革熱 黃偉哲

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