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疫情波及獨老服務 華山基金會端午關懷禮尚缺3成

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
華山基金會今天到獨居在雲林二崙的阿妹阿嬤家，一起包粽子提前共度佳節，一解阿嬤的思子之情。記者陳苡葳／攝影
華山基金會今天到獨居在雲林二崙的阿妹阿嬤家，一起包粽子提前共度佳節，一解阿嬤的思子之情。記者陳苡葳／攝影

「每逢佳節倍思親」今年88歲的阿妹阿嬤獨居在雲林二崙，華山基金會今天到阿嬤家，提前與她一起包粽子，共度端午節。華山基金會表示，今年預計送出1278份關懷禮給獨居長者，但受新冠肺炎疫情影響，目前仍有300份待認捐，盼社會防疫的同時，也不忘做公益幫助弱勢老人。

華山基金會二崙天使站長李季樺表示，阿妹阿嬤的2個兒子相繼離世，只剩她一人生活後，就再也沒過包粽子，「只有我一個人吃，包了也吃不完...」阿妹阿嬤淡淡地說，為此才會提前安排包粽子，並陪伴阿嬤一起享用，一解她的思子之情。

李季樺說，不只是阿妹阿嬤背後有這段故事，基金會服務的弱勢老人，也很需要社會關心。今年受疫情影響，許多企業也被迫停業或放無薪假，無可奈何之下只能取消捐款，致使端午關懷禮募集不易，現在疫情漸緩，盼民眾能繼續支持公益，讓弱勢長輩在端午佳節也能感受過節氣氛，愛心專線05-5518925洽詢楊小姐，或可直接劃撥至22573817，備註109雲林端午關懷禮。

華山基金會今年預計送出的關懷禮，仍有300份待認捐，盼社會防疫的同時，也不忘做公益幫助弱勢老人。記者陳苡葳／攝影
華山基金會今年預計送出的關懷禮，仍有300份待認捐，盼社會防疫的同時，也不忘做公益幫助弱勢老人。記者陳苡葳／攝影

疫情 粽子 獨居

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