疫情波及獨老服務 華山基金會端午關懷禮尚缺3成

「每逢佳節倍思親」今年88歲的阿妹阿嬤獨居在雲林二崙，華山基金會今天到阿嬤家，提前與她一起包粽子，共度端午節。華山基金會表示，今年預計送出1278份關懷禮給獨居長者，但受新冠肺炎疫情影響，目前仍有300份待認捐，盼社會防疫的同時，也不忘做公益幫助弱勢老人。

華山基金會二崙天使站長李季樺表示，阿妹阿嬤的2個兒子相繼離世，只剩她一人生活後，就再也沒過包粽子，「只有我一個人吃，包了也吃不完...」阿妹阿嬤淡淡地說，為此才會提前安排包粽子，並陪伴阿嬤一起享用，一解她的思子之情。