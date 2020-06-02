義竹鄉公有市場拆除再給3個月搬遷期 攤商：拒搬遷

嘉義縣義竹鄉公有零售市場因16號道路拓寬工程，有部分攤位將拆除，鄉公所發函通知攤商6月底不續約，引發攤商、住戶不滿，組自救會拒搬遷，鄉長黃阿家今天宣布，同意再給3個月搬遷期限，未來重新規畫，打造半開放式的多功能推廣中心。

自救會不接受，批公所給攤商的搬遷期間倉促、草率，已延2次，他們5、60戶不是說搬就搬，安置市場攤位少不適當，公所未完善規畫，他們拒絕搬遷。

公所指出，零售市場1965年興建，當時攤商出資，鄉公所提供土地，免收10年租金，原始租約及2016年訂定的攤舖使用行政契約有載明，土地及建物產權為鄉公所，攤販只有使用權，地價稅、房屋稅由公所支付，攤販與公所為承租關係。

公所說，考量市場建築安全與長期營運狀況不佳，3月公告6月30日合約到期停止使用，未來重新規畫，打造半開放式的多功能推廣中心，為讓攤商有多點時間準備，雖停止使用，公所同意再給3個月搬遷期限。

公所強調，近年地震頻傳，清查發現，市場實際營運攤舖僅占2成，已無市場機能，如原攤商有安置需求，第一攤販市場還有空攤可供申請，補償金發放，無法源依據，部分攤商要求比照公教退休人員眷舍搬遷補助給予補償，經查該補助96年停止適用，且兩者情形不相同。