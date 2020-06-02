「做我們能做的！」 黃智羣揪友人合捐救護訓練器材
「做我們能做的！」有感於偏鄉資源欠缺，與救護人員的辛勞，來自北部的黃智羣與12位友人合資，捐贈雲林縣消防局13組「成人QCPR安妮」，作為到院前緊急救護及救護教育訓練的使用器材。消防局長林文山感謝捐贈者的善行，此批器材有助提升雲林縣培訓學員的緊急救護能力。
林文山表示，消防局每年預算有限，訓練器材無法隨時更新汰換，成人QCPR安妮一組市價約15000元，此次黃智羣與友人耗資近20萬元購買並捐給消防局，除能提升學員救護訓練品質，訓練成效也能以數值化精準呈現，對雲林的救護力帶來極大幫助。
黃智羣說，「取之於社會、用之於社會」是他們一行人的初衷，此次除捐贈雲林縣一批器材，陸續也在全國資源較欠缺的地區進行捐贈，期能奉獻一已之力，影響各界重視偏鄉救護訓練資源缺乏的問題。
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