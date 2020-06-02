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大林夜市將搬遷 民眾擔心影響攤販生意

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林夜市預計將搬遷至大林自來水廠前的台糖未開發地。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林夜市預計將搬遷至大林自來水廠前的台糖未開發地。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣大林夜市位於大林後火車站附近，因地點便利，為嘉義縣知名夜市之一，但日前傳大林夜市將搬遷，引發當地民眾熱議，大林鎮長簡志偉表示，大林夜市乘載許多民眾的回憶，攤販也擔心搬遷會影響生意，經公所側面了解，縣府將於夜市目前所在地進行都市計畫變更。

大林鎮公所表示，大林夜市為民營單位，目前共約有70多家攤販，因地主與攤販有契約關係，預計未來夜市將遷至大林自來水廠水源路對面的台糖未開發地，簡志偉表示，過去常有民眾會從外地搭火車前往，也有民眾擔心搬遷後停車不便，與鬧區有距離恐影響攤販生意。

嘉義縣地政處重劃科長潘永豐表示，大林夜市目前的地點原地目為農業用地，夜市本就是違法土地使用，只是因有都更計畫做保護傘沒人檢舉，目前地政處已向內政部遞出土地籌畫企畫書，未來此地將興建商業區及住宅區，預計最晚明年6月前夜市攤販都還可持續營運，但確切的搬遷時間須詢問夜市負責單位。

潘永豐表示，此地目在1972年時就被畫為都市計畫的學校預定地，2012年教育部因沒有需求，解除此地的學校預定地，2016年內政部都市計畫委員會指定，以市地重畫方式辦理土地變更為建地，並限定地主須於2019年10月前將籌畫書送往內政部審核。

2018年有約3成地主自主組成籌備會，其中有59%土地地主是台糖，因台糖不同意籌組市地變更，2019年6月改由縣府承接，潘永豐表示，縣府雖有聽到地方的反映，但根據中央規定，只要2019年10月沒通過市地重畫變更，此地點將回歸農地使用。

嘉義縣大林夜市位於大林後火車站附近，因地點方便，為嘉義縣知名夜市之一。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣大林夜市位於大林後火車站附近，因地點方便，為嘉義縣知名夜市之一。記者陳玫伶／攝影

夜市 嘉義 內政部

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