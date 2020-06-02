陳時中周五走訪嘉縣 縣府不「趕時中」體貼「休息中」

中央流行疫情指揮中心衛福部長陳時中，5日將走訪嘉義縣代言行銷觀光農產，鄉親為感謝陳時中率領防疫團隊守護國人健康辛勞，將安排好山好水好人情味體貼行程，紓壓陳部長停留一天半身心靈，不要「趕時中」，只會體貼「休息中！」

陳時中預定5日下午4點多抵達高鐵太保站，會穿上特別設計的Q版上衣，戴著溪口鄉最著名的傳統手編竹帽，一身休閒打扮。

為體貼部長防疫期間辛苦，縣府團隊決定減少行程安排，不讓部長舟車勞頓，原則上只安排山海平原區各一處景點，以「身心紓壓」代替「身心緊張」，用「慢活步調」取代「緊湊行程」，包括優閒的喝咖啡欣賞夕陽，慢遊散步看夜景，登高俯瞰好山的美麗。

當然，陳部長高人氣一定能為嘉義產業加分，帶來買氣，除晚宴將推出18鄉鎮市、色香味俱全的農漁牧特色料理，海區也將安排一場市集代言，市集從空中俯視就是一座時鐘，陳部長將「順時中」方向為農特產業者加油，行銷嘉義。

縣府說，陳時中未休假，5月23日從第一站南下墾丁開始啟動疫後時期新生活運動，馬不停蹄走訪各地，為振興觀光產業再度貢獻自己，讓人感動，叫人心疼。

嘉義縣防疫超前部署，是西半部最後一個打破零確診紀錄的縣市，直到4月1日才出現第一個境外移入案例，唯二案例都是境外移入，沒有本土病例，個案也都康復出院，陳部長此行會與嘉義縣第一線防疫人員一起用餐，感謝他們為嘉義縣防疫工作的努力。