聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／雲林南投兩縣再攜手 改善草嶺公路拼觀光
雲林縣及南投縣去年攜手改善草嶺公路，除縣道149乙的髮夾彎路段，禁行甲類大客車禁令也解除。此次將再投入2230萬元經費，與南投縣互助改善道路品質，逐步振興大草嶺地區觀光。
縣道149甲線為古坑樟湖往來草嶺的重要路段，但經921大地震後中斷，導致古坑鄉樟湖往來草嶺須繞行149乙線。張麗善表示，為解決斷路問題，雲林縣已投入2千多萬元進行道路鋪面及復建工程。
工務處長汪令堯指出，今再攜手南投縣改善149乙線0K+000~5K+014道路品質，可望提升當地行車交通環境。未來將再修復因921震災中斷的路段，預計投入約2億4200萬元辦理149甲道路修復工程。
汪令堯說，縣道149甲線25k+750~26k+600路段修復及改善工程，在去年11月17日已開工，併同行政院公共工程委員會補助的149甲線24K+000~25K+750段，與149甲線26K+500及27K+500段二案進行災害修復工程，預計明年3月可恢復149甲線小型車全線通車。
張麗善說，草嶺地區為雲林縣重要的觀光旅遊聖地，透過區域聯合治理道路，除可大幅提升當地行車交通環境，也期增加大草嶺地區觀光旅遊人次。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言