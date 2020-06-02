影／雲林南投兩縣再攜手 改善草嶺公路拼觀光

雲林縣及南投縣去年攜手改善草嶺公路，除縣道149乙的髮夾彎路段，禁行甲類大客車禁令也解除。此次將再投入2230萬元經費，與南投縣互助改善道路品質，逐步振興大草嶺地區觀光。

縣道149甲線為古坑樟湖往來草嶺的重要路段，但經921大地震後中斷，導致古坑鄉樟湖往來草嶺須繞行149乙線。張麗善表示，為解決斷路問題，雲林縣已投入2千多萬元進行道路鋪面及復建工程。

工務處長汪令堯指出，今再攜手南投縣改善149乙線0K+000~5K+014道路品質，可望提升當地行車交通環境。未來將再修復因921震災中斷的路段，預計投入約2億4200萬元辦理149甲道路修復工程。

汪令堯說，縣道149甲線25k+750~26k+600路段修復及改善工程，在去年11月17日已開工，併同行政院公共工程委員會補助的149甲線24K+000~25K+750段，與149甲線26K+500及27K+500段二案進行災害修復工程，預計明年3月可恢復149甲線小型車全線通車。