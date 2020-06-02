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翁章梁擬組織改造成立勞青處 議員反對雙方激辯

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣議員陳福成針對縣府擬成立勞青處質詢縣長翁章梁。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員陳福成針對縣府擬成立勞青處質詢縣長翁章梁。記者魯永明／翻攝

嘉義縣議會臨時會退回縣府增設「勞工暨青年發展處」（簡稱勞青處）組織改造案。上午縣長翁章梁定期大會施政報告結束，與多名議員就勞青處成立激辯。反對議員認為財政困難，業務與社會局業務重複，不必為新成立青年發展科單獨成立新處。

翁章梁強調，社會局業務龐大，切割獨立成立勞青處，因應產業發展及青年就業需求有必要。

泛藍及無黨議員詹琬蓁、何子凡、李國勝、王啟澧、陳福成、吳思蓉、楊秀琴、林于玲等人認為，擬成立的勞青處共三科，縣府計畫8月成立，到年底5個月就編近800萬元人事費及150萬元業務費。縣府財政困難，勞青處成立每年預算逾2千萬元，縣府指因應產業園區增加勞工及移工多達7萬人，數字浮誇，目前大埔美產業園區移工多且青年就業有就服站辦理，經發處又辦青創業務，沒必要只為新成立青年發展科，增設新處。

勞青處的2科勞工行政及勞資關係科共9人，從社會局移撥，業務重複，增加新處職缺，加上辦公處所設備等，造成財政負擔，應在社會局先增設青年發展科，讓新局長蕭英成歷練，產業園區未全部開發完成，不必急著成立。

無黨籍黨團總召陳福成強調，若縣長執意成立，黨團一定嚴格監督。綠營議員黃榮俊支持產業園區及勞青處成立；議員林緗亭要求縣府提供完整勞工資料，以理服人。

翁章梁說，他曾任社會局長，勞工業務屬社會局，業務含長照、弱勢、老人、婦幼及社福等，業務職掌範圍龐大，全縣11 萬多人加入勞保，近年勞工權益高漲，民眾諮詢、申訴、檢舉及勞資爭議案量倍增。針對傳統工業區及台商回流增設工業區，勞工增加及產業需求，亟需比照他縣市成立勞青處，縣府並未虛列預算，新成立勞青處財政能夠負擔，若無法負擔也不會成立。

嘉義縣議員詹琬蓁（左）針對縣府擬成立勞青處質詢縣長翁章梁（右）。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁（左）針對縣府擬成立勞青處質詢縣長翁章梁（右）。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員李國勝針對縣府擬成立勞青處質詢縣長翁章梁。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員李國勝針對縣府擬成立勞青處質詢縣長翁章梁。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員何子凡（右）針對縣府擬成立勞青處質詢縣長翁章梁（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員何子凡（右）針對縣府擬成立勞青處質詢縣長翁章梁（左）。記者魯永明／翻攝

青年 翁章梁 移工

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