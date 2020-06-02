讚振興三倍券選擇多元 黃偉哲：促進觀光不一定要加碼

振興三倍券使用時間從7月15日到12月底，台南市長黃偉哲表示，台南財政沒那麼好，無法跟其他縣市加碼比賽，如果要加碼可能考慮針對攤販或其他無法開發票的人，盼對他們營收有幫助；若要振興經濟，各商家要提出差異性的加碼，才有辦法刺激消費意願。

黃偉哲表示，中央在公布之前，很多人建議領取要便民，因此現在有電子、實體，「不是程序複雜，而是選擇多元」。他指出，台南市財政沒那麼好，要跟其他縣市比加碼比賽，怎麼比都會輸人家，促進觀光旅遊不一定要玩金錢遊戲、加碼競爭，如果要加碼則會考慮針對攤販、沒辦法開發票的人，這樣對他們營收才能有幫助。

黃偉哲說，振興經濟是全國的事情，就台南市來講，希望官方、民間一起來振興經濟，如果各別店家再加碼，可能會促進民眾消費意願，就如大拍賣、買一送二等，各自商家可以有差異性的方式，這樣才會刺激消費意願；若沒有差異性就像吃大鍋飯，難以刺激消費意願，政府提供平台基本優惠，政府和民間一起做才會更有效果。